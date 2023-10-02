الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023

محليات

اللواء: بري لن يُقدم على أي مسعى جديد بانتظار الحراك الجاري

2023-10-02 | 01:47
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
اللواء: بري لن يُقدم على أي مسعى جديد بانتظار الحراك الجاري
اللواء: بري لن يُقدم على أي مسعى جديد بانتظار الحراك الجاري

رأت مصادر سياسية مطلعة لصحيفة اللواء، أن "التنسيق بين قوى الممانعة لم يتوقف يوما في الملف الرئاسي وإن الخيار الثالث لا يزال غير مكتمل الصورة بالنسبة لها، وأشارت إلى أن رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي أعلن تعليقه الدعوة إلى الحوار لن يُقدم على أي مسعى جديد وهو في انتظار الحراك الجاري في الوقت الراهن".

وأوضحت المصادر نفسها أن "المعارضة في الوقت نفسه لم تقترب إلى الاتفاق على أي خيار جديد لأن في اعتقادها أن الأساس يبقى العمل على الدعوة لجلسات انتخاب متتالية، مؤكدة أن الجهد لإزالة مسألة التحفظات التي يملكها كل فريق متروك للمسعى الجديد والإمكانات المتوافرة في هذا الشأن، ولذلك من المرتقب أن تتوسع دائرة الأسماء المرشحة والتي تدخل ضمن الخيار الثالث الجديد، إلا أن الإشكالية تبقى في السير به من قبل القوى السياسية".

واشارت مصادر ذات صلة الى ان "مسار ازمة الانتخابات الرئاسية، مايزال يدور في حلقة مفرغة بسبب استمرار الخلاف الداخلي بين طرفي الازمة على حاله ، وتعثر المساعي والجهود الاقليمية والدولية في احداث خرق بجدار الازمة، بفعل تضارب المصالح بين دول اللجنة الخماسية التي تضم الولايات المتحدة الاميركية وفرنسا والمملكة العربية السعودية ومصر وقطر التي تتولى مهام الوساطة لمساعدة لبنان على تجاوز ازمته، مع ايران التي تعطل كل الجهود المبذولة بواسطة حليفها حزب الله، لتبقي ملف الانتخابات الرئاسية ورقة بيدها للمقايضة بالمفاوضات مع الولايات المتحدة والغرب عموما،ما يبقي الازمة تراوح في دوامة طرح الحوار كشرط مسبق لاجراء الانتخابات الرئاسية، او بالابقاء على مرشح الحزب سليمان فرنجية ، او طرح مواصفات تعجيزية لأي مرشح للرئاسة؟ ما يُبقي الازمة تراوح مكانها،بل وتستفحل ضررا وخرابا على كل المستويات".

وتنفي المصادر السياسية علمها بموعد عودة الموفد الرئاسي الفرنسي إيف لودريان الى لبنان مجددا، وقالت ان اي مسؤول لم يتبلغ موعد هذه العودة بعد ، بالرغم من كل ما تردد عن احتمال عودته في غضون ايام معدودة. ولكنها شددت على ان ما رشح من معلومات شحيحة عن اجتماع الرياض الذي جمع وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان مع لودريان مؤخرا، وتم خلاله بحث نتائج المهمة التي يقوم بها الموفد الرئاسي حتى الان ، تصب في خانة تجديد الثقة بالموفد الرئاسي الفرنسي واعطائه مهلة اضافية لكي يتمكن من انجاز مهمته.
مقالات ذات صلة
اللواء: بري لن يُقدم على أي مسعى جديد بانتظار الحراك الجاري

محليات

صحيفة اللواء

نبيه بري

العودة الى الأعلى
Aljadeed
البناء: الرياض تدعم التوجه القطري لجهة دعم الخيار الثالث بعيداً عن فرنجية وأزعور
نداء الوطن: التحرك المزدوج للمبادرتين الفرنسية والقطرية مستمر

اقرأ ايضا في محليات

جعجع: المعضلة السورية في لبنان باتت تشكل خطراً وجودياً
06:16

جعجع: المعضلة السورية في لبنان باتت تشكل خطراً وجودياً

صدر عن رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، البيان الآتي:

06:16

جعجع: المعضلة السورية في لبنان باتت تشكل خطراً وجودياً

صدر عن رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، البيان الآتي:

مولوي وجه كتاباً إلى قوى الأمن لإجراء تحقيق مفصّل حول حقيقة ما جرى خلال تظاهرة مناصري الطاشناق أمام السفارة الاذربيجانية
05:44

مولوي وجه كتاباً إلى قوى الأمن لإجراء تحقيق مفصّل حول حقيقة ما جرى خلال تظاهرة مناصري الطاشناق أمام السفارة الاذربيجانية

وجّه وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي كتاباً الى المفتشية العامة لقوى الأمن الداخلي لإجراء تحقيق مفصّل حول حقيقة ما جرى خلال التظاهرة التي حصلت من قبل مناصري حزب الطاشناق أمام السفارة الاذربيجانية في محلة عين عار، بتاريخ ٢٨-٩-٢٠٢٣ .

05:44

مولوي وجه كتاباً إلى قوى الأمن لإجراء تحقيق مفصّل حول حقيقة ما جرى خلال تظاهرة مناصري الطاشناق أمام السفارة الاذربيجانية

وجّه وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي كتاباً الى المفتشية العامة لقوى الأمن الداخلي لإجراء تحقيق مفصّل حول حقيقة ما جرى خلال التظاهرة التي حصلت من قبل مناصري حزب الطاشناق أمام السفارة الاذربيجانية في محلة عين عار، بتاريخ ٢٨-٩-٢٠٢٣ .

زياد شبيب يصف وزير الداخلية السابق "بالفاشل" : "ملفي تركّب بمكتبه"
Play
05:42
Play

زياد شبيب يصف وزير الداخلية السابق "بالفاشل" : "ملفي تركّب بمكتبه"

زياد شبيب يصف وزير الداخلية السابق "بالفاشل" : "ملفي تركّب بمكتبه"

05:42

زياد شبيب يصف وزير الداخلية السابق "بالفاشل" : "ملفي تركّب بمكتبه"

زياد شبيب يصف وزير الداخلية السابق "بالفاشل" : "ملفي تركّب بمكتبه"

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023