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محليات

البناء: الرياض تدعم التوجه القطري لجهة دعم الخيار الثالث بعيداً عن فرنجية وأزعور

2023-10-02 | 01:54
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البناء: الرياض تدعم التوجه القطري لجهة دعم الخيار الثالث بعيداً عن فرنجية وأزعور
البناء: الرياض تدعم التوجه القطري لجهة دعم الخيار الثالث بعيداً عن فرنجية وأزعور

كشفت مصادر سياسية لصحيفة البناء، أن "هناك غموضاً يكتنف الملف الرئاسي، بقدر ما يمكن القول إن لا بوادر إيجابية لإيجاد حل للأزمة الرئاسية، فحتى الساعة لا شيء تظهّر من اتصالات المبعوث الفرنسي جان ايف لودريان في السعودية يوحي أن الحل الرئاسي على الأبواب، وسط تأكيد المصادر نفسها أن الرياض تدعم التوجه القطري لجهة دعم الخيار الثالث بعيداً عن المرشحين سليمان فرنجية وجهاد أزعور، وانتخاب رئيس مرشح على مسافة واحدة من كل الأطراف، مع تشديد المصادر على أن المبادرة القطرية ليست مرفوضة من إيران، وأن هناك تواصلاً مستمراً بين المسؤولين القطريين وحزب الله رغم ان الأخير لا يزال يؤكد تمسكه بترشيح رئيس تيار المرده سليمان فرنجية".

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البناء: الرياض تدعم التوجه القطري لجهة دعم الخيار الثالث بعيداً عن فرنجية وأزعور

محليات

صحيفة البناء

السعودية

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