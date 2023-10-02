هرّبا مئات الأشخاص من جنسيات مختلفة إلى بلدان مختلفة..ومفرزة زحلة القضائية تلقي القبض عليهما

وفرّا بعدها من ليبيا الى سوريا بعد تعرّض أحدهما لمحاولة قتل من قبل بعض اهالي الضحايا، ومن ثم دخلا لبنان خلسة، واتّخذ الاول مكان اقامته في بلدة لالا البقاعيّة، والثاني في بلدة برالياس. وقد تعرّض الثّاني للخطف من قبل مجهولين في منطقة وادي خالد وتمّ احتجازه لمدة اربعة أشهر وإلزامه بدفع مبلغ /43،000/ دولار أميركيّ كتعويض للأشخاص الذّي كان ينوي تهريبهم الى اوروبا عن طريق ليبيا، وتعذّر ذلك عليه بعد دفعهم المبالغ المترتّبة لذلك".

هرّبا مئات الأشخاص من جنسيّات مختلفة من ليبيا إلى إيطاليا واليونان، ومفرزة زحلة القضائيّة تُلقي القبض عليهما وتُلاحق شريكيهما المُتواجدَين في الخارج.#قوى_الأمن #الامن_أمانة