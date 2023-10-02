مجلس الوزراء يصدر مذكرة تقضي بوجوب تأخير الساعة ساعة واحدة إعتباراً من منتصف ليل 28-29 تشرين الاول 2023

صدرت عن الامانة العامة لمجلس الوزراء المذكرة الاتية:

عملاً بقرار مجلس الوزراء رقم (5) تاريخ 20/8/1998 بتقديم التوقيت المحلي ساعة واحدة خلال فصل الصيف إعتباراً من منتصف ليل آخر سبت أحد من شهر آذار ولغاية منتصف ليل آخر سبت أحد من شهر تشرين الأول من كل عام، تُذكّر الأمانة العامة لمجلس الوزراء بوجوب تأخير الساعة ساعة واحدة إعتـباراً مـن منتصف ليل 28 ــــــ 29/10/2023 تاريخ إنتهاء العمل بالتوقيت الصيفي.