قرار لوزير الثقافة قضى بتشكيل اللجان التنظيمية لطرابلس عاصمة للثقافة العربية للعام 2024

"تشكيل لجان ثقافية لتنظيم فعالية طرابلس عاصمة للثقافة العربية للعام 2024

إن وزير الثقافة بناء على المرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 215 تاريخ 2/4/1993 وتعديلاته (إحداث وزارة الثقافة)،

بناء على القانون رقم 35 تاريخ 16/10/2008 (تنظيم وزارة الثقافة)،

بناء على قرار المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو) الخاص بالاحتفاء بطرابلس عاصمة للثقافة العربية خلال العام 2024،

بناء على قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 67/ 2023 تاريخ 18/5/2023 الخاص بالاحتفاء بطرابلس عاصمة للثقافة العربية للعام 2024،

وتأمينا للجاهزية للاحتفاء بهذه الفعالية عبر لجان متخصصة من شخصيات وممثلي مؤسسات رسمية وخاصة وهيئات أهلية تتولى تحضير مشاريع وتنظيم برامج وأنشطة ثقافية ترفع إلى وزير الثقافة للمصادقة عليها ووضعها موضع التنفيذ خلال العام 2024،

فإنه يقرر ما يلي:

أولا- تعيين اللجان الآتية:

1- لجنة التحضير والتنسيق مؤلفة من السيدات والسادة: فواز سالم كبارة، شوقي ساسين، خالد زيادة، فيصل طالب، علي الصمد، باسم بخاش، وسيم ناغي، لبنى مسقاوي، رامز فري، مازن الخطيب، صفوح منجد، دارينا صليبا، رياض علم الدين، جمال كريم، مهى كيال، زياد ميقاتي، أديب نعمة، رمزة جابر، ريما مولود، هاني شعراني، هبة شندب.

يتولى أكبر الأعضاء سنا رئاسة هذه اللجنة، وأصغرهم سنا أمانة سرها، ويكون الدكتور فواز كبارة صلة الوصل بينها وبين وزير الثقافة.

تقوم هذه اللجنة بالمهام الآتية:

- تحضير إقتراح الشعار للفعالية" طرابلس عاصمة للثقافة العربية 2024" بالتنسيق مع لجنة الإعلام وعرضه على اللجنة المركزية للمصادقة.

-إعداد الملف التعريفي عن طرابلس عاصمة للثقافة العربية وسائر الوثائق والمستندات الضرورية وعرضها على وزير الثقافة رئيس اللجنة المركزية للمصادقة عليها تمهيدا لكي تقوم بعدها بالإستعانة بمن تراه مناسبا من المؤسسات أو دور النشر القيام بأعمال الإخراج الطباعي والنشر ليصار بعدها الى وضعها بتصرف المشاركين أو عرضها أثناء الافتتاح الإختتام والفعاليات كافة.

-إبداء الرأي في جميع الدراسات التي تحضر للنشر والتوزيع أثناء فعاليات طرابلس عاصمة للثقافة العربية.

- رفع اقتراحات بأسماء شخصيات ثقافية محلية وعربية لتكريمها بمناسبة الفعالية.

- إبداء الرأي، عند اللزوم، في النشاطات كافة المقترحة من اللجان المتخصصة التي سيتم تعيينها في محل لاحق من هذا القرار .

- تحضير برنامج وكلمات حفل الإفتتاح والختام وعرضها على رئيس اللجنة المركزية للمصادقة.

- تحضير وإصدار كتاب يوثق وقائع وفعاليات طرابلس عاصمة للثقافة العربية 2024 ليتم توزيعه أثناء حفل الإختتام.

2- لجنة الموروث المادي (الآثار والممتلكات التاريخية والتراثية) مؤلفة من السيدات والسادة: سركيس خوري، آن ماري عفيش، وسيم ناغي، أكرم عويضة، باسم زوده، عثمان الزهر، هبة الشيخ، سمر كرم، ريان نجار، بهاء حرب، باسم بخاش، راوية مجذوب، منذر أحمد حمزة، نجاة الآية بدرية، د منذر فوزي كبارة، المهندس محمود الحسيني، رولا السعدي.

يتولى أكبر الاعضاء سنا رئاسة هذه اللجنة، وأصغرهم سنا أمانة سرها، وترفع اقتراحاتها الى رئيس اللجنة المركزية عبر لجنة التحضير والتنسيق.

تشمل أعمال هذه اللجنة جملة الأشياء المنقولة وغير المنقولة الأثرية والتراثية، ومنها المنشآت والأبنية والمعالم والصروح والتحف والوثائق والمواقع التراثية.

3- لجنة الفن التشكيلي مؤلفة من السيدات والسادة: ندى غندور، ميشال روحانا، نزار ضاهر، فضل زيادة، جمال نجا، طلال خوجة، عدنان خوجة، رياض عويضة، هند صوفي، نادين العلي، رولا درباس، أناشار بصبوص، رودي رحمة، عبد الناصر ياسين،باسم بخاش، رويدا الرافعي، عزام نشابة، فيصل سلطان، مهى خالد، مهى الغريب، الأب شربل بو عبود، مهى جماس، مهى خالد، مهى صوراني، جودي عبد الرحمن، ميرنا محمد، عبد الرحمن محمد.

يتولى أكبر الاعضاء سنا رئاسة هذه اللجنة، وأصغرهم سنا أمانة سرها، وترفع اقتراحاتها الى رئيس اللجنة المركزية عبر لجنة التحضير والتنسيق.

تكون مهمتها الإضاءة على الأعمال الفنية التشكيلية والإبداعية على اختلاف أنواعها والعمل على تحضير معارض ونشاطات فنية في الأماكن والمعالم التي تراها مناسبة.

4- لجنة المسرح والسينما مؤلفة من السيدات والسادة: صلاح تيزاني، نعمة بدوي، جان حجار، رفيق علي أحمد، سعيد الولي، باسم بخاش، قاسم اسطنبولي، جان رطل، توفيق المصري، فائق حميصي، طلال الدرجاني، جورج خباز، منى حلاب، براق صبيح، نزيه قمر الدين، عبد الناصر ياسين، هادي زكاك.

يتولى أكبر الاعضاء سنا رئاسة هذه اللجنة، وأصغرهم سنا أمانة سرها، وترفع اقتراحاتها الى رئيس اللجنة المركزية عبر لجنة التحضير والتنسيق.

تكون مهمتها الإضاءة على الأعمال والنشاطات المسرحية والسينمائية في طرابلس وتاريخها وتقييم عمل المبدعين منهم وإنشاء حفلات مسرحية وعروض سينمائية وثائقية وتاريخية عن طرابلس والجوار والعالم العربي.

5- لجنة الآداب ونتاجات الفكر مؤلفة من السيدات والسادة: جرمانوس جرمانوس، سابا زريق، وفاء شعراني، مصطفى الحلوة، هبة نشابة، نواف كبارة، بدر الحاج، عاطف عطية، رامز فري، ميراي شحادة، جان توما، ناصر جروس، هلا أمون، لامع ميقاتي، محسن يمين، هاشم الأيوبي، أحمد العلمي، طوني خزامى، شفيق حيدر، عائشة يكن، محمد خليفة، بسام بركة، سعدي الضناوي، جنان مبيض سكاف، سميرة بغدادي، دورين سعد، نزار فرنسيس ، جورج بحر، مهى حمزة، بلال مجذوب، رمزة جابر، غسان حسامي، سعدالله الحليمي، فواز سنكري، شربل كاملة، مجدولين عيسى، علي درويش، مهى خير بك، هيا زيادة، مقبل ملك، نقولا الخوري، محمود زيادة، باسم بخاش.

تكون مهمتها إحياء النشاطات الأدبية والشعرية والزجلية وإقامة معارض كتب وحفل توقيع مؤلفات جديدة وندوات نقدية وتوعوية وتنظيم فعاليات مكتبات متنقلة لا سيما الى الأحياء الفقيرة بهدف التشجيع على القراءة والإلقاء والكتابة والتأليف.

6- لجنة المهرجانات الفنية و الموسيقى والغناء والرقص التراثي والشعبي مؤلفة من السيدات والسادة:هبة قواص، سليمة أديب، إيفان كركلا، غسان صليبا، باركيف تاسلكيان، هياف ياسين، زياد نعمة، إبراهيم معلوف، رولا أبي بكر، سعيد الولي، محمد تنير، وفاء خوري، نادين علي ديب، مريم غندور، هتاف خوري، إليا كوسا، منى حلاب، زينة صالح كيالي، فريد رحمة، زينة رحمة، ريمي بندلي، محمد سبلبل، ماري صفير، ميلاد بيطار، الان شيخ وفى، إبراهيم رجب، فاديا دوماني، محمد شمس الدين مجذوب، باسم بخاش، ريم حمود، علي درويش، منى زريق.

يتولى أكبر الأعضاء سنا رئاسة هذه اللجنة، وأصغرهم سنا أمانة سرها، وترفع اقتراحاتها الى رئيس اللجنة المركزية عبر لجنة التحضير والتنسيق.

تتولى تحضير وتنظيم الفعاليات الطربية والموسيقية لا سيما في الأماكن الأثرية والساحات العامة والأحياء وتسيير فرق موسيقية جوالة في أنحاء مدينة طرابلس والتعاون والتنسيق مع فرق موسيقى الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي والكشافة والفرق الموسيقية المحلية.

7- لجنة الصناعات الحرفية والغذائية مؤلفة من السيدات والسادة: ليندا سلطان، سامر حلاب، فواز حامدي، عبد المجيد الطرطوسي، نصري معوض، رامي مقدم، سارة الشريف، جهاد طوروس، ماريا ميقاتي، أحمد الشركس، بدر حسون، خالد العمري، جمانة الشهال، ايمان ضناوي، حسام مصطفى، سيمون بشواتي.

يتولى أكبر الاعضاء سنا رئاسة هذه اللجنة، وأصغرهم سنا أمانة سرها، وترفع اقتراحاتها الى رئيس اللجنة المركزية عبر لجنة التحضير والتنسيق.

تتولى الإضاءة على هذه الصناعات على اختلاف أنواعها والعمل على تحضير معارض ونشاطات في الأماكن والمعالم التي تراها مناسبة.

8- لجنة النشاطات الرياضية مؤلفة من السيدات والسادة: وليد قمر الدين، نواف كبارة، عماد طوروس، عامر حداد، ظافر كبارة، نقولا الخوري، عبدالرزاق البابي، نسرين مرحبا، ماهر ضناوي، مايا حلاب، عبدو شويفاتي، نسيم ضناوي، سيلفيو شيحا، منذر كريم كبارة، رولا السعدي، كريستيان جعيتاني، جودي عبد الرحمن، سعيد معاليقي.

يتولى أكبر الأعضاء سنا رئاسة هذه اللجنة، وأصغرهم سنا أمانة سرها، وترفع اقتراحاتها الى رئيس اللجنة المركزية عبر لجنة التحضير والتنسيق.

تتولى تنظيم مختلف النشاطات الرياضية والماراتونات.

9- لجنة السياحة الثقافية مؤلفة من السيدات والسادة: أليسار بعلبكي، لينا حلاب، نجاة الأيي، بسام نحاس، ميرا منقارة، عايدة الصوفي، ريما عبد الفتاح، جورج دروبي، منذر فوزي كبارة، رولا الضيعة، ريما سلطان، منذر حمزة، إيمان بابا، رولا السعدي، مريم باشات، فاطمة حلاب، جومانا كبريت، محمود طالب، ليلى دندشي.

يتولى أكبر الأعضاء سنا رئاسة هذه اللجنة، وأصغرهم سنا أمانة سرها، وترفع اقتراحاتها الى رئيس اللجنة المركزية عبر لجنة التحضير والتنسيق.

تتولى تأمين الوثائق التعريفية بطرابلس وتنظيم الجولات السياحية والاتصال بالمطاعم والفنادق لتقديم الخدمات للزائرين وتنظيم حفلي الإفتتاح والإختتام.

10 – لجنة الإعلام مؤلفة من السيدات والسادة: إبراهيم عوض، أمل منصور، فواز سنكري، أمل حمزة، مايز أدهمي، منذر مرعبي، ناتالي اقليموس، نور يمين.

يتولى أكبر الأعضاء سنا رئاسة هذه اللجنة، وأصغرهم سنا أمانة سرها، وترفع اقتراحاتها الى رئيس اللجنة المركزية عبر لجنة التحضير والتنسيق.

تتولى تحضير الحملة الإعلانية والترويجية لإحتفالية طرابلس عاصمة الثقافة 2024 والتنسيق مع المؤسسات الإعلامية المحلية والعربية والأجنبية.

11– لجنة الشؤون القانونية والمالية مؤلفة من السيدات والسادة: خالد زودة وماري تيريز القوال وفواز سالم كبارة وشوقي ساسين وندى غندور ومحمد طارق زيادة واسعد موراني وعبد المنعم كبارة وفهمي رشيد كرامي.

يتولى أكبر الأعضاء سنا رئاسة هذه اللجنة، وأصغرهم سنا أمانة سرها، وترفع اقتراحاتها الى رئيس اللجنة المركزية عبر لجنة التحضير والتنسيق.

تتولى ضبط الشؤون القانونية والأخرى المالية المرتبطة بالفعالية، بتفاصيلها كافة، ويكون لها حق فتح الحسابات المصرفية وتحريكها بقرار منها بعد مصادقة وزير الثقافة على يكون رئيسها هو المفوض بالتوقيع، والإستعانة بالخبرة المحاسبية، كما تكلف باجراء التنسيق لتأمين التمويل اللازم من الجهات كافة لا سيما من منظمة "الألكسو" بواسطة السيدة بشرى بغدادي ممثلة الجمهورية اللبنانية لدى هذه المنظمة.

ثانيا- تقوم كل لجنة من اللجان أعلاه بوضع برنامج عمل خاص بها وبتحديد المشاريع والأنشطة التي ستضعها موضع التنفيذ طيلة مدة الاحتفاء بطرابلس عاصمة للثقافة العربية 2024 على أن ترفعها بواسطة لجنة التحضير والتنسيق الى وزير الثقافة-رئيس اللجنة المركزية للمصادقة. واجراء المقتضى بالتنسيق مع المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلومALECSO) الآلكسو) والمراجع اللبنانية والعربية والدولية المعنية وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء.

ثالثا- يمكن لكل لجنة أن تعين لجانا فرعية من ضمن عديدها لتتفرغ لموضوع أو أكثر من مهامها.

رابعا- يتولى رئيس كل من اللجان المشار إليها أعلاه رئاسة جلساتها، وفي حال غيايه يحل محله العضو الأكبر سنا، ويتولى ايضا رفع المقترحات والتوصيات المنبثقة عنها إلى وزير الثقافة.

يتولى أمين السر مهمة الدعوة إلى اجتماعات اللجنة قبل يومين من الموعد المحدد من قبل الرئيس، وتدوين محاضرها، وتكون إجتماعات هذه اللجان قانونية بمن حضر.

خامسا- يستعين وزير الثقافة عند اللزوم وبناء لقرار يصدر عنه بمن يراه مناسبا من ذوي الخبرة والاختصاص غير الواردة أسماؤهم في اللجان المشار اليها أعلاه.

سادسا- يتم لاحقا إنشاء مكتب تنفيذي بإدارة رئيس بلدية طرابلس ورئيس بلدية الميناء مداورة، وعضوية رؤساء اللجان وكل من رئيس غرفة الصناعة والتجارة في طرابلس ورئيس مجلس إدارة معرض رشيد كرامي الدولي ونقيب المهندسين في الشمال ورئيس اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم ورئيس اللجنة الثقافية في بلدية طرابلس وممثل الجمهورية اللبنانية لدى المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلومALECSO) الآلكسو) والدكتور فواز سالم كبارة. كما يتم لاحقا تأليف لجان تنظيمية متخصصة في شؤون أخرى، وذلك عندما تدعو الحاجة، بموجب قرار يصدر عن وزير الثقافة.

سابعا- يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور صدوره".