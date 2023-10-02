اشكال بين عائلتين في مخيم برج البراجنة تخلله اطلاق نار

افاد مندوب "الوكالة الوطنية للاعلام" عن اشكال بين عائلتين في مخيم برج البراجنة، استخدمت فيه الاسلحة الرشاشة، على خلفية خلاف قديم بينهما.وقد ادى تساقط الرصاص الى اضرار في المنازل المحيطة والالواح الشمسية المنتشرة على اسطح الابنية في المنطقة.