السيد حسن نصرالله: استخدام مصطلح ترسيم حدود لبنان البرية مع فلسطين المحتلة خاطئ لأن الحدود مرسّمة

وزير الخارجية عبد الله بوحبيب لـ "الجديد": لا خلاف بين فرنسا وأميركا خلال اجتماع اللجنة الخماسية في نيويورك لكنه لم يحصل اتفاق ما أدى إلى عدم إصدار بيان