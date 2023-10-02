نصرالله: ملف الحدود البرية لدى الدولة اللبنانية ومسؤولو الدولة هم المعنيون بهذا الأمر ولا يصح الربط بين الملف الرئاسي والحدود البرية

باسيل: أنصح المسؤولين "ما يركضوا ورا مطلب اسرائيل" بمعالجة النقاط العالقة على الحدود البرية ويجب أن يكون ثمن هذا الأمر فك السياسية الدولية التي تقضي بتوطين النازحين في لبنان