نصرالله: معلوماتنا الاولية تفيد ان كل المؤشرات ايجابية في البلوك 9

نصرالله: الجميع يُجمع على أنّ ملف النزوح يشكل تهديدًا لكنّهم يعالجون النتائج ولا يساعدون في معالجة الاسباب إذ إنّ الادارة الاميركية هي السبب الاول للنزوح الامنيّ والاقتصاديّ