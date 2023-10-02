توضيح من مكتب المحامي أيمن جزيني عن فيديو يظهر إشكالا بين موكله ومستأجري شقّة في صيدا

عقب مكتب المحامي أيمن جزيني في بيان، "بوكالته عن العميد المتقاعد عصام عيسى، على ما تداولته وسائل التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الاخبارية الالكترونية من فيديو مصور يظهر إشكالا حصل بين الموكل ومستأجري الشقة السكنية التي يملكها وزوجته في منطقة صيدا، وما تبعه من مواقف وآراء".

وأوضح المكتب في بيان، أن "العميد المتقاعد عصام عيسى خدم في المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي بكل تفان وإخلاص وقضى شبابه في سبيلها وسبيل خدمة الوطن، لينتهي به المطاف براتب تقاعدي لا يكفيه قوت يومه، وعلى عاتقه زوجة وثلاثة أولاد".

وقال: "إزاء هذا الواقع المرير، لم يبق للموكل سبيلا ليعيله وعائلته سوى تأجير شقة سكنية يملكها هو وزوجته في منطقة صيدا، حيث تعمد المستأجرون عدم دفع بدلات الإيجار، إلى أن تم الاتفاق معهم على إعفائهم من بدل شهرين مقابل تركهم الشقة وتسليمها للموكل، الامر الذي لم يحصل نتيجة نكثهم بوعودهم وتعنتهم بالبقاء في الشقة من دون دفع بدلات الايجار".

واشار إلى أن "الموكل استهجن الطريقة الوحشية التي عومل بها أثناء توقيفه وما رافقها من ضرب وسحل وتوجيه شتائم أمام مرأى ومسمع كل سكان المنطقة، الأمر الذي يشكل إهانة لكل القطاعات الامنية وللتضحيات التي لم يتوان عن بذلها في سبيل الوطن والمواطنين".

ولفت إلى أن "الموكل يؤكد أنه يحتكم الى ما يقرره القضاء المختص في هذه القضية وفي الدعوى التي ينوي التقدم بها ضد المستأجرين، كون اشغالهم لشقته قد اضحى من دون مسوغ شرعي، علما أنه لا يزال موقوفا على ذمة التحقيق".