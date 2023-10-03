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محليات

مصادر لـ "الأنباء الكويتية" تعلن شرط حزب الله للتخلي عن فرنجية!

2023-10-03 | 01:47
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مصادر لـ &quot;الأنباء الكويتية&quot; تعلن شرط حزب الله للتخلي عن فرنجية!
مصادر لـ "الأنباء الكويتية" تعلن شرط حزب الله للتخلي عن فرنجية!

مصادر لـ "الأنباء الكويتية" تعلن عن شرط حزب الله للتخلي عن فرنجية!

أفادت مصادر متابعة لصحيفة "الأنباء الكويتية" بأن ارتباط الحل في لبنان بالحلول الإقليمية زاد الأمور اللبنانية تعقيدًا وأن المشكلة، في آنيتها الراهنة، مرتبطة بسعي "حزب الله" إلى ضمان إستمرارية سلاحه من خلال تركيبة حاسمة للسلطة، واضعًا سلسلة شروط للتراجع عن ترشيح سليمان فرنجية للرئاسة والمسير بالخيار الثالث، إستجابة لـ"اللجنة الخماسية". وتتناول بحسب المصادر تعديل "إتفاق الطائف" أو عقد "إتفاق دوحة" جديد، على غرار ما حصل 2008 يعطي "الممانعة" الثلث الوزاري المعطل، وإلا فالحزب متمسك بترشيح فرنجية

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سليمان فرنجية

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