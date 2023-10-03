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محليات

الأخبار : توترات أمنية على الخط اللبناني وهذا ما قد يلحق بالسوريين!

2023-10-03 | 01:56
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الأخبار : توترات أمنية على الخط اللبناني وهذا ما قد يلحق بالسوريين!
الأخبار : توترات أمنية على الخط اللبناني وهذا ما قد يلحق بالسوريين!

الأخبار : توترات أمنية على الخط اللبناني وهذا ما قد يلحق بالسوريين!

كشفت مصادر معنية في ملف النازحين السوريين لصحيفة "الأخبار" عن «تقارير وصلت إلى بعض المعنيين من أجهزة أمنية تفيد بوجود نوايا لافتعال أعمال عنف ضد النازحين في عدد من المناطق نتيجة الخطابات العنصرية التي يتعمّد البعض إطلاقها في إطار الشعبوية من دون الأخذ في الاعتبار تداعيات هذا التحريض، وقد تنتج عن ذلك ردود فعل انتقامية ستؤدي إلى خلق توترات أمنية متنقّلة بين المناطق قد لا تستطيع الأجهزة ضبطها بسبب الضغوطات عليها وعدم توافر الإمكانات اللازمة لفرض الأمن ».

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