وفاة زوجة إلياس الحصروني جراء حادث سير على طريق رميش - عين ابل
بعد مرور شهرين على جريمة مقتل زوجها القيادي القواتي الياس الحصروني، قضت زوجته إيفيت سليمان الحصروني اليوم، بحادث سير مروّع على الطريق بين رميش وبلدتها عين ابل، حيث اصطدمت بعامود كهربائي أثناء القيادة، وكانت برفقة شقيقتها التي أصيبت أيضا في الحادث.
وعلى الفور، نُقلت الحصروني الى مستشفى صلاح غندور في بنت جبيل، في حال حرجة وكانت تُعاني نزيفاً داخلياً، ووجهت المستشفى نداءً إنسانياً، عن حاجتها لدم من فئةA+، حيث خضعت لعملية جراحية، وما لبثت ان توفيت بعد أن وصفت حالتها بالدقيقة.