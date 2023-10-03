الجميل : لدينا استحقاقات كبيرة ونحاول تجنّب الشر الأكبر الذي هو الفراغ وتدمير المؤسسات

أكد رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع في مقابلة مع جريدة " l'orient le jour" أننا "منفتحون على مناقشة طرح المبعوث الفرنسي "الخيار الثالث" في الملف الرئاسي فيما المشكلة الكبيرة تكمن في "أن محور الممانعة يرفض "المرشح الثالث "، أي أن هذا الفريق بقيادة حزب الله هو من يعطّل إجراء الإنتخابات الرئاسيّة،وبالتالي يبدو أن هذا الإستحقاق قد وصل إلى طريق مسدود"
شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الشيخ سامي ابي المنى من دار الطائفة: نشدد على ضرورة تعيين رئيس للاركان في الجيش احتراماً للموقع واحتراماً للمؤسسة العسكرية