كمال أبو جودة لـ"هنا بيروت": في قضاء زحلة فقط هناك 325 مُخيم للنازحين السوريين

أكد رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع في مقابلة مع جريدة " l'orient le jour" أننا "منفتحون على مناقشة طرح المبعوث الفرنسي "الخيار الثالث" في الملف الرئاسي فيما المشكلة الكبيرة تكمن في "أن محور الممانعة يرفض "المرشح الثالث "، أي أن هذا الفريق بقيادة حزب الله هو من يعطّل إجراء الإنتخابات الرئاسيّة،وبالتالي يبدو أن هذا الإستحقاق قد وصل إلى طريق مسدود"



