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محليات

سامي الجميل: إذا كان حزب الله حريصا على البلد فليسحب مرشحه

2023-10-03 | 09:33
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سامي الجميل: إذا كان حزب الله حريصا على البلد فليسحب مرشحه
سامي الجميل: إذا كان حزب الله حريصا على البلد فليسحب مرشحه



عقد رئيس حزب "الكتائب اللبنانية" النائب سامي الجميّل مؤتمرا صحافيا، توجه فيه الى الرأي، بعد استقباله السفيرين القطري سعود بن عبد الرحمن بن فيصل الثاني والمصري ياسر علوي، قائلا: "في زمن الوساطات والمبادرات الخارجية والمحاولات الداخلية لإيجاد حلول للملف الرئاسي، سمعنا أمس كلام الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله ونسمع أبواق الحزب، لذلك نوضح حقيقة الوضع فالأساس أن الحزب يخطف الاستحقاق الرئاسي وينتظر أن يقبض الثمن ليفرج عنه".

ولفت الى انه "من الواضح أن حزب الله يرفض ملاقاة اللبنانيين الى منتصف الطريق بعكس ما تقوم به المعارضة، اذ سحبنا أولاً مرشحنا النائب ميشال معوض ورشحنا الوزير السابق جهاد أزعور كحسن نية لإنهاء الشغور الرئاسي، أمّا حزب الله، فلم يقم بأي خطوة تجاه انتخاب رئيس"، مشيرا الى ان "رئيس مجلس النواب نبيه بريّ لا يدعو الى جلسات انتخاب رئيس للجمهورية وحزب الله مُصِرّ على مرشحه، ونحن أمام خيارين، إمّا الصمود أو الخضوع، إمّا نرفض منطق الإملاء والسيطرة والفرض أو نخضع للمرشح الذي يفرضه الحزب"، وقال: "اذا كان حزب الله حريصاً على البلد كما يدّعي فليسحب مُرشحه وليقترح مرشحاً آخر، عندها إمّا نختار بين الإثنين أو نذهب إلى خيارٍ ثالث رئاسياً".

أضاف: "نحن مصرّون على التوافق وهم يفرضون مرشحهم ونحن نقبل بمبدأ الوصول إلى مرشح مقبول من الجميع لكنهم يرفضون الأمر ويصرّون على الفرض، وبالتالي نحن من أطلقنا الحوار بمجرّد أننا سحبنا مرشحنا واقترحنا مرشحاً توافقياً وبالتالي قمنا بحوارٍ علني بشفافية واقترحنا حلولاً لنتناقش بها بشكلٍ علني، ولماذا يريدوننا أن نكون بغرفة مغلقة ويفرضون علينا مرشحهم؟".

وشدد الجميّل على ان "كل المبادرات لن تنجح إذا لم يكن هناك فريقان يرغبان بالوصول إلى الاتفاق، ونحن الحريصون على البلد نقبل التوافق، فليسحبوا مرشحهم وليلاقونا إلى منتصف الطريق ونحن سبق لنا وقمنا بالأمر"، معتبرا ان "من يرفض منطق الوصول إلى حلول هو فريق الممانعة".

ورأى أننا "مقبلون إلى استحقاقٍ خطير في الجيش اللبناني عندما تخلو القيادة واستحقاقات مالية مصيرية، ونحن بحاجة لتكون المؤسسات قائمة، لذلك نقبل الوصول إلى منتصف الطريق حرصاً منّا على ما تبقّى من مؤسسات ونحاول أن نُفدي الاستحقاق بالتي هي أحسن".

وتابع: "يقولون أنهم يريدون ضمانات، فلماذا حزب الله المسلّح الذي يستعمل العنف والمُتّهم بالاغتيالات ويعطّل الدستور وحليفه لا يدعو إلى انتخابات يريد ضمانات؟ الحقيقة أن من يحتاج إلى ضمانات هم اللبنانيون وما نطلبه هو للدولة والمؤسسات والجمهورية اللبنانية ونحن ندافع عن حقوق الجمهورية ولا نطلب شيئاً لأنفسنا ونحن نريد الدولة وضمانات للجمهورية والدولة والمؤسسات بينما هو يريد الضمانات لسلاحه".

واردف: "نريد ضمانات لكيلا نعود إلى أزمة في تشكيل الحكومة ويفرض حزب الله شروطه لتأمين مصالح حلفائه وتعطيل الاستحقاقات المقبلة بعد رئاسة الجمهورية، نريد ضمانات أمنيّة من تهديدات سلاح حزب الله، وأتوجّه بالمباشر إلى حسن نصر الله: هل يقبل أن يقول أحد معاونيه أن المعارضة عبء على البلد؟ هل تترجم لنا ما معنى العبء؟ هل هذا تهديد بالقتل وبـ 7 أيار؟ هل هذه اللغة التي تريد ان تبني بها بلداً مع الآخرين؟ نحن لم ولا نستعمل هذه اللغة ومشكلتنا أنكم تهددون وتتكبّرون وأن لديكم ميليشيا مخالفة للدستور"، مؤكدا أننا "نتفق ونختلف تحت سقف الدستور والمساواة فلماذا هناك حزب يحق له أن يُقرر مستقبل اللبنانيين وهم يجب أن يقبلوا ويتحمّلوا ولماذا حزب الله يأخذ اللبنانيين للموت في الخارج ونحن علينا أن نسلّم بالأمر؟"، جازما بأن "كل ما نطلبه هو المساواة وأن نكون تحت سقف القانون والدستور ونعيش بسلامٍ في بلدنا ولكن لغة حزب الله ستأخذ البلد الى أماكن تستدعي ردة فعل، ولا نخاف منه ولا من أحد ولكن يجب أن نخفّف هذه اللغة".

وقال: "سنواجه الظلم والقهر الذي يمارسه حزب الله على اللبنانيين وسنرفضه ومواجهتنا مواجهة صمود لا للفرض، ولا نحاول أن نفرض على الفريق الآخر إنما نحاول أن نحافظ على حقوقنا وحقوق شعبنا ومستقبل أولادنا في لبنان"، وتوجّه إلى نصر الله قائلا: "إذا أردتم أن تعيشوا في بلدٍ واحدٍ يجب أن تقبلوا بشروط البلد ولن نرضى بأن نكون مواطني درجة ثانية وأقولها بوضوح".

وتوجّه الجميل الى "المسؤولين والموفدين الذين يسعون لإيجاد حلول للأزمة"، قائلا: "عندما تكون المقاربة خاطئة لن نصل الى نتيجة، فالحقيقة ليست ان اللبنانيين مختلفون بين بعضهم انما الحقيقة اننا لن نقبل بأن يفرض فريق واحد مرشحه وهذا الواقع وهنا المشكلة".

واعتبر ان "كل اللبنانيين مستعدون للتوافق والذهاب الى منتصف الطريق ما عدا حزب الله الذي لا يريد الا مرشحه، والكل مستعد للحل الوسط الا حزب الله، وبالتالي اذا ارادت الدول ان تساعد اللبنانيين عليها فقط ان تعمل مع حزب الله وتجلس معه لان المشكلة عنده".

وختم قائلا: "إذا أراد الموفدون ان يجدوا حلولا فليقنعوا حزب الله بشيء مقبول للجميع ويدعوه الى ان يخرج من منطق الاحادية والفرض وغير ذلك سنبقى مكاننا لأننا لسنا مع خيار الخضوع ولن نتعب".

 
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سامي الجميل: إذا كان حزب الله حريصا على البلد فليسحب مرشحه

محليات

سامي الجميل

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