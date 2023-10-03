وليد جنبلاط بعد اجتماع المجلس المذهبي الدرزي : اتفقنا على تأييد الحراك السلمي في السويداء والإجتماع كان جيداً

معلومات "الجديد": أبو فهد التقى وليد جنبلاط في كليمنصو وطرح اسم اللواء إلياس البيسري قطريا بشكل جدي فرد الاشتراكي بأنه سيكون الى جانب اي اسم توافقي على اعتبار أنَّ الوضع لا يحتمل أيّ مماطلة