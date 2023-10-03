الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
البث المباشر
البحث
بيروت
24
o
جبل لبنان
24
o
متن
26
o
كسروان
26
o
الشمال
25
o
الجنوب
23
o
البقاع
15
o
الاشعارات
تسجيل الدخول
البحث
تسجيل الدخول
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
الجدول
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023
11:02
بالفيديو - منع من حضور المباراة بسبب تمساح
10:44
توفيت بطريقة غريبة ... صدمتها طائرة أثناء عملها!
10:42
عصابة "دكتور فؤاد"... ميكانيكي يخدر الضحايا ويسرق الكلى!
05:03
خلال جلسة محاكمته.. ترامب يطلب "طعامه المفضل" وصورة توّثق الحدث
02:56
الأولى من نوعها في أوكرانيا.. بناء مدرسة تحت الأرض
محليات
وليد جنبلاط بعد اجتماع المجلس المذهبي الدرزي : اتفقنا على تأييد الحراك السلمي في السويداء والإجتماع كان جيداً
2023-10-03 | 10:21
A-
A+
وليد جنبلاط بعد اجتماع المجلس المذهبي الدرزي : اتفقنا على تأييد الحراك السلمي في السويداء والإجتماع كان جيداً
مقالات ذات صلة
علي حجازي : "ملف السويداء بدو مقاربة هادئة بعيداً عن عنتريات وليد جنبلاط"
وليد جنبلاط معلقاً على صورة كمال جنبلاط في مظاهرات السويداء : يا حيالله
معلومات "الجديد": أبو فهد التقى وليد جنبلاط في كليمنصو وطرح اسم اللواء إلياس البيسري قطريا بشكل جدي فرد الاشتراكي بأنه سيكون الى جانب اي اسم توافقي على اعتبار أنَّ الوضع لا يحتمل أيّ مماطلة
وليد جنبلاط بعد اجتماع المجلس المذهبي الدرزي : اتفقنا على تأييد الحراك السلمي في السويداء والإجتماع كان جيداً
محليات
جنبلاط
اجتماع
المجلس
المذهبي
الدرزي
اتفقنا
تأييد
الحراك
السلمي
السويداء
والإجتماع
جيداً
العودة الى الأعلى
إليكم أسرار الصحف المحلية الصادرة في 3 تشرين الأول 2023
زين كرزون تتحدث عن تعرضها للتنمر وتكشفت لاول مرة اسرارا عن حياتها الخاصة .. "يا فيل يل ريل" الآن على الجديد
اقرأ ايضا في محليات
15:24
الصليب الأحمر يفيد عن عطل طرأ على رقم الطوارئ 140 في الجنوب ويضع رقماً للحالات الطارئة
الصليب الأحمر: عطل طرأ على رقم الطوارئ المجاني 140 في الجنوب
15:24
الصليب الأحمر يفيد عن عطل طرأ على رقم الطوارئ 140 في الجنوب ويضع رقماً للحالات الطارئة
الصليب الأحمر: عطل طرأ على رقم الطوارئ المجاني 140 في الجنوب
14:39
حريق الحمدانية الذي هز العالم ومواضيع اجتماعية أخرى في "فوق 18" مع رابعة الزيات الآن على الجديد
14:39
حريق الحمدانية الذي هز العالم ومواضيع اجتماعية أخرى في "فوق 18" مع رابعة الزيات الآن على الجديد
13:40
المشهد السياسي | انتخاب الرئيس لن يكون إلا بتسوية وحظوظ اللواء البيسري ترتفع
13:40
المشهد السياسي | انتخاب الرئيس لن يكون إلا بتسوية وحظوظ اللواء البيسري ترتفع
يحدث الآن
محليات
15:24
الصليب الأحمر يفيد عن عطل طرأ على رقم الطوارئ 140 في الجنوب ويضع رقماً للحالات الطارئة
عربي و دولي
14:58
زيلينسكي يزور الجبهة في شرق اوكرانيا
عربي و دولي
14:46
النيابة العامة الليبية تأمر بتوقيف السفيرة المعتمدة لدى بروكسل
زوارنا يقرؤون الآن
03:30
نداء عاجل لسكان شرق أستراليا.. مطالب بالفرار
05:38
زواج يحيى الزعبي من حبيبته الشقراء وجمال العروس الساحر يلفت الانظار
14:46
النيابة العامة الليبية تأمر بتوقيف السفيرة المعتمدة لدى بروكسل
2023-10-02
هرّبا مئات الأشخاص من جنسيات مختلفة إلى بلدان مختلفة..ومفرزة زحلة القضائية تلقي القبض عليهما
07:44
كارلا حداد توثق لحظة خضوعها لعملية تنحيف للخصر
01:56
الأخبار : توترات أمنية على الخط اللبناني وهذا ما قد يلحق بالسوريين!
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
بالفيديو
بالفيديو
13:40
المشهد السياسي | انتخاب الرئيس لن يكون إلا بتسوية وحظوظ اللواء البيسري ترتفع
13:37
النازحون السوريون ينافسون اللبنانيين في فرص العمل والاستثمارات
13:26
النشرة الجوية 03-10-2023
13:13
مقدمة النشرة المسائية
06:30
نقولا ناصيف : من الضروري فتح البحر وإقفال الجرود لضبط النزوح السوري
05:14
نقولا ناصيف : "بدي نص الدولة" هذا ما قاله حزب الله وفي هذه الحالة قد يفكّر بالتنازل عن فرنجية
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
فن
05:38
زواج يحيى الزعبي من حبيبته الشقراء وجمال العروس الساحر يلفت الانظار
فن
05:38
زواج يحيى الزعبي من حبيبته الشقراء وجمال العروس الساحر يلفت الانظار
محليات
01:56
الأخبار : توترات أمنية على الخط اللبناني وهذا ما قد يلحق بالسوريين!
محليات
01:56
الأخبار : توترات أمنية على الخط اللبناني وهذا ما قد يلحق بالسوريين!
محليات
02:31
المنخفض الجوي مستمر حتى هذا الموعد!
محليات
02:31
المنخفض الجوي مستمر حتى هذا الموعد!
محليات
01:47
مصادر لـ "الأنباء الكويتية" تعلن شرط حزب الله للتخلي عن فرنجية!
محليات
01:47
مصادر لـ "الأنباء الكويتية" تعلن شرط حزب الله للتخلي عن فرنجية!
محليات
09:53
تعميم جديد لمصرف لبنان "لعدم فرض ضرائب جديدة على هذه الحسابات"
محليات
09:53
تعميم جديد لمصرف لبنان "لعدم فرض ضرائب جديدة على هذه الحسابات"
منوعات
10:42
عصابة "دكتور فؤاد"... ميكانيكي يخدر الضحايا ويسرق الكلى!
منوعات
10:42
عصابة "دكتور فؤاد"... ميكانيكي يخدر الضحايا ويسرق الكلى!
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد
اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023