النازحون السوريون ينافسون اللبنانيين في فرص العمل والاستثمارات

وزير الخارجية عبدالله بو حبيب لـ"وهلق شو": "أعتقد انو اذا بيتركونا لحالنا" منقدر نحكي مع بعض والاجتماع الخماسي المقبل في أيلول وهذه الاجتماعات تمنع اللبنانيين من العمل بجدية لانتخاب رئيس