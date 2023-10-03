المشهد السياسي | انتخاب الرئيس لن يكون إلا بتسوية وحظوظ اللواء البيسري ترتفع

مصادر "الجديد": سيكون للموفد القطري جولة ثانية مع الأطراف السياسية المؤثرة في الانتخابات الرئاسية الا أنه حتى اللحظة لم يجد قاسما مشتركا بين "الوطني الحر" و "القوات"