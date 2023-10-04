"مع الشتوة الأولى".. هكذا بدت بعض الطرقات في بيروت والمناطق pic.twitter.com/DBUTkEMZc9
— Al Jadeed News (@ALJADEEDNEWS) October 4, 2023
"مع الشتوة الأولى".. هكذا بدت بعض الطرقات في بيروت والمناطق pic.twitter.com/DBUTkEMZc9
أعلنت وزارة الداخلية التركية هوية الشخص الثاني الذي فجر نفسه في الهجوم على مقر مديرية الأمن العامة في أنقرة يوم الأحد الماضي، وقالت أنه عضو في حزب" العمال الكردستاني".
كتب وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصرف الأعمال علي حمية على منصة "إكس": "وسائل الاعلام: زحمة سير خانقة عند منطقة السفارة الكويتية بسبب ارتفاع منسوب المياه على الطرق. وزارة الأشغال: الصورة تتكلم، نفايات متكدسة على مجرى مياه الأمطار. عملنا أمس وقبل أمس وقبل أسبوع بالتعاون مع بلدية الغبيري على تنظيفها ونعمل على إعادة تنظيفها اليوم".
علمت صحيفة الجمهورية، انّ "في إحاطة مجلس الأمن حول سوريا، طُلب من الولايات المتحدة وروسيا، والصين، الدعم لإعادة إعمار سوريا بدلاً من تدفّق النازحين الى لبنان، فتأكّد الموقف الدولي السلبي خلال الاجتماع، حيث أصرّت الدول الغربية على عدم عودة النازحين وعدم إعادة إعمار المناطق المتضرّرة من دون حل سياسي. في المقابل، طالبت روسيا والصين بانسحاب القوات الأميركية من شمال شرق سوريا وتعويض سوريا عن النفط المسحوب منها".