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محليات

أسرار الصحف اللبنانية الصادرة يوم الاربعاء 4-10-2023

2023-10-04 | 01:34
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أسرار الصحف اللبنانية الصادرة يوم الاربعاء 4-10-2023
أسرار الصحف اللبنانية الصادرة يوم الاربعاء 4-10-2023

نداء الوطن

تردد أنّ مديراً عاماً غير مدني يستطلع آراء المعنيين حول إمكانية التمديد له بعد بلوغه السن القانونية ربيع العام المقبل.

ينقل لبنانيون عن مسؤولين اميركيين تأكيدهم أن الموفد الفرنسي جان ايف لوديان قال صراحة أمامهم إن ترشيح سليمان فرنجية c’est fini.

يحاول الثنائي الشيعي إحداث اختراق في صفوف إحدى الكتل المعارضة من خلال اتصالات مع نائب ماروني والايحاء بدعمه إن رشحته كتلته لرئاسة الجمهورية.

اللواء

بدأ التشويش على حاكمية مصرف لبنان الجديدة، من زاوية اعتماد منصة دولية لضبط سعر الصرف للدولار، تمهيداً لتوحيده..

لا يُخفي مصدر نيابي أن الحوار بين حزب الله والتيار الوطني الحر، بات بحكم الميِّت سياسياً.

يشكو وسيط رئاسي من تبدُّل مفاجئ بالمواقف، لدرجة بات معها الوضع كما يقال: كلام الليل يمحوه النهار..

 

الجمهورية

 نُقل عن مراجع ديبلوماسية ملاحظتها أن وفداً عربياً زار عاصمة عربية معنية بأزمة بلاده بمواكبة إعلامية وغادرها سراً.
تبيّن للعديد من المدارس الرسمية أنّها عاجزة تمامًا عن الانطلاق بالعام الدراسي بسبب الضغط الهائل الذي تتسبّب به الأعداد غير المتوقعة للتلامذة السوريين.
 استغرب أحد المسؤولين الهروب من الحوار، وقال: أنا متأكّد من أن كل مَن رفض المبادرات الحوارية سيعض أصابعه ندماً.

 

الأنباء

عودة الحديث عن تقلّبات مالية متوقعة في ظل استمرار الأفق السياسي المسدود في البلد.

تعارض واضح في المواقف داخل فريق سياسي واحد على خط قضية أساسية ببعد غير محلي فقط.
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أسرار الصحف اللبنانية الصادرة يوم الاربعاء 4-10-2023

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علمت صحيفة الجمهورية، انّ "في إحاطة مجلس الأمن حول سوريا، طُلب من الولايات المتحدة وروسيا، والصين، الدعم لإعادة إعمار سوريا بدلاً من تدفّق النازحين الى لبنان، فتأكّد الموقف الدولي السلبي خلال الاجتماع، حيث أصرّت الدول الغربية على عدم عودة النازحين وعدم إعادة إعمار المناطق المتضرّرة من دون حل سياسي. في المقابل، طالبت روسيا والصين بانسحاب القوات الأميركية من شمال شرق سوريا وتعويض سوريا عن النفط المسحوب منها".

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