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محليات

نداء الوطن: 270 مليون دولار شهرياً يستفيد منها نحو 900 ألف نازح غير مسجل

2023-10-04 | 01:56
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نداء الوطن: 270 مليون دولار شهرياً يستفيد منها نحو 900 ألف نازح غير مسجل
نداء الوطن: 270 مليون دولار شهرياً يستفيد منها نحو 900 ألف نازح غير مسجل

كشفت مصادر ديبلوماسية، لصحيفة نداء الوطن،أنّ "المفوضية العليا للاجئين تدفع حالياً رواتب شهرية لـ850 ألف نازح مسجّلين على لوائحها، إضافة الى مساعدات سخيّة تجعل النازحين يتشبثون بالبقاء في لبنان، وهذا أمر معروف. أما ما ليس معروفاً، فهو أنّ المفوضية تعاملت مع الموجات الجديدة من النزوح غير المقيّد في اللوائح، بإعطاء النازح 10 دولارات يومياً، أي ما يعادل 300 دولار شهرياً، وما مجموعه 270 مليون دولار شهرياً يستفيد منها نحو 900 ألف نازح غير مسجل. وعندما نتحدث عن 300 دولار شهرياً ينالها النازح، معنى ذلك أنّ كثيرين ممن لا يزالون في سوريا، سيقاتلون كي يصلوا الى لبنان".

وعلمت نداء الوطن، أنّ "القوى السيادية في صدد التحرك في مواجهة ما سمّته «إشكالية»سلوك المفوضية، وهي تعدّ مذكرة تتوجه بها اليها والى الدول المانحة، تطالب فيها بإعادة النازحين الى سوريا ودفع التعويضات لهم في وطنهم، واذا كانت الذرائع التي يرددها الغرب تحول دون رجوع النازحين الى ديارهم، فتطالب المذكرة بتوزيع النازحين على أقطار أخرى «لأن لبنان دخل مرحلة الانهيار تحت وطأة ملف النزوح الذي تجاوز كل الحدود»، وفق هذه المعلومات.
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نداء الوطن: 270 مليون دولار شهرياً يستفيد منها نحو 900 ألف نازح غير مسجل

محليات

صحيفة نداء الوطن

اللاجئين

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