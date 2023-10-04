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محليات

الشرق: مسؤول في الجامعة العربية وصل إلى باريس وسيلتقي مسؤولين فرنسيين وسعوديين ملمين بالملف اللبناني

2023-10-04 | 02:01
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الشرق: مسؤول في الجامعة العربية وصل إلى باريس وسيلتقي مسؤولين فرنسيين وسعوديين ملمين بالملف اللبناني
الشرق: مسؤول في الجامعة العربية وصل إلى باريس وسيلتقي مسؤولين فرنسيين وسعوديين ملمين بالملف اللبناني

كشفت المعلومات الديبلوماسية المستقاة من باريس لصحيفة الشرق، أن "مسؤولا رفيع المستوى في الجامعة العربية وصل أمس إلى العاصمة الفرنسية، وقد يلتقي خلال الساعات المقبلة مسؤولين فرنسيين وسعوديين ملمين بالملف اللبناني في محاولة لإزالة العقبات والعراقيل التي تحول حتى الساعة من توافق اللبنانيين على اختيار اسم لرئاسة الجمهورية".

وقالت المصادر ذاتها أنه "من الصعب التكهن ما إذا كان هذا المسؤول سيتمكن من احراز خرق ما على خط الاتصالات، عازية ذلك لأسباب عدة اهمها ان الموضوع اللبناني متشعب الوجهات والنواحي، وتتقاسمه أطراف دولية عدة، وكل طرف يعمل لمصلحته اولا، ومن ثم لمصلحة لبنان. فكيف يمكن الاتفاق والتوافق بين أعضاء الخماسية في وجود تباينات ومصالح؟

واعتبر المرجع انه "حتى الساعة لا تبدو ان الامور تتجه نحو الحل او التسوية طالما ان نتائج المشاورات الجارية بين المعنيين لم تتمكن ان احراز خرق ما في الجدار اللبناني".

وبالتالي فان زيارة لودريان المقبلة الى بيروت ايضا لم يتم تحديدها من قبل المراجع الفرنسية، فهي ما زالت معلقة في انتظار نتائج الموفدين القطريين الذين سيضعون أعضاء الخماسية في اجواء الزيارات إلى بيروت ليتم بعدها تحديد زيارة لودريان إلى لبنان اذا لزم الأمر.

اما الكلام عن ضم إيران إلى المجموعة الخماسية، فإن المعلومات تشير الى ان "هذا الامر طرح بشكل جدي منذ فترة بين أعضاء اللجنة، والذي لاقى تجاوبا من قبل الاعضاء بإستثناء الولايات المتحدة التي تحفظت ولم تبد اي رغبة في إشراك إيران في أعمال اللجنة".

وبالتالي فإن هذا الامر لم يعد مطروحا من جديد في انتظار بلورة صورة المشاورات الاميركية الإيرانية، الا ان بعض المراجع الديبلوماسية ترى ان هذه المسألة ربما قد تشكل مدخلا او مسهلا للحل ولالتقاط قواسم مشتركة تقرب وجهات النظر حول الملف الرئاسي في لبنان.
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محليات

صحيفة الشرق

الملف الرئاسي

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