الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023

محليات

هادي أبو الحسن: لا حلّ في لبنان إلا بالتوافق على شخصية وطنية قادرة ان تجمع

2023-10-04 | 02:16
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
هادي أبو الحسن: لا حلّ في لبنان إلا بالتوافق على شخصية وطنية قادرة ان تجمع
هادي أبو الحسن: لا حلّ في لبنان إلا بالتوافق على شخصية وطنية قادرة ان تجمع

لفت النائب هادي أبو الحسن لصحيفة الجمهورية، إلى أن "هناك استعصاء في الملف الرئاسي، ولا خروج منه إذا بقي كل طرف منا في مكانه ولم يتراجع خطوة، يجب النزول عن الشجرة التي صعد البعض اليها ظناً منه انّه سيحسّن شروطه. ولا حلّ في لبنان الاّ بالتوافق على شخصية وطنية قادرة ان تجمع، لأنّ مشروع الغلبة في لبنان غير قابل للتطبيق، ورئيس التحدّي غير قابل للنجاح، علينا ان نتلاقى مع اللجنة الخماسية".

وتابع ابو الحسن: "طالما كل طرف متمّسك برأيه يعني لا حل، لأنّ لا أحد قادراً ان يؤمّن الـ 65 صوتاً، ولا ان يضمن نصاب الـ 86، اذاً ماذا بعد هذه العبثية؟ إذا لم يكن احد قادر ان يؤمّن الأكثرية ولا نصاب الثلثين للجلسة، كيف نخرج بحل لموضوع الرئاسة؟".

واعتبر ابو الحسن، انّ "من يرفض الحوار بين اللبنانيين ايضاً يقوم بسياسة عبثية، لأنّ بلداً كلبنان فيه تركيبة متنوعة وتوازن في السلطة التشريعية، يجب ان تحصل فيه تفاهمات، والاّ البلد سيغرق أكثر. الموضوع الاقتصادي المالي الداهم، موضوع قيادة الجيش، وما أدرانا ماذا ينتظر الواقع الأمني في البلاد فيما لو شغر موقع قيادة الجيش ولم يكن هناك رئيس جمهورية، لا أحد ينتبه لهذه الأساسيات، الكل يتلهّى بالتفاصيل".

ورأى ابو الحسن انّ "الحل يكون بالجلوس سوياً والقيام بخطوة الى الخلف والتلاقي على مساحة مشتركة لإنتاج رئيس توافقي، وهناك الكثير من الشخصيات المارونية الكفوءة التي تستطيع ان تشكّل علامة جامعة وتعطي تطمينات لكل الأطراف. ويبقى الأهم كيف نشكّل الحكومة بعد انتخاب الرئيس، لانّ موضوع تشكيل الحكومة لا يقلّ اهمية عن انتخاب الرئيس ولا أحد يستطيع ان ينفرد بهذه العملية".
مقالات ذات صلة
هادي أبو الحسن: لا حلّ في لبنان إلا بالتوافق على شخصية وطنية قادرة ان تجمع

محليات

هادي أبو الحسن

صحيفة الجمهورية

العودة الى الأعلى
Aljadeed
الجمهورية: إصرار سعودي على تطبيق الطائف وعدم الخروج عن مندرجاته
الجمهورية: المبادرتان الفرنسية والقطرية مستمرتان

اقرأ ايضا في محليات

تركيا كشفت هوية الشخص الثاني الذي نفّذ هجوم أنقرة الأحد
02:43

تركيا كشفت هوية الشخص الثاني الذي نفّذ هجوم أنقرة الأحد

أعلنت وزارة الداخلية التركية هوية الشخص الثاني الذي فجر نفسه في الهجوم على مقر مديرية الأمن العامة في أنقرة يوم الأحد الماضي، وقالت أنه عضو في حزب" العمال الكردستاني".

02:43

تركيا كشفت هوية الشخص الثاني الذي نفّذ هجوم أنقرة الأحد

أعلنت وزارة الداخلية التركية هوية الشخص الثاني الذي فجر نفسه في الهجوم على مقر مديرية الأمن العامة في أنقرة يوم الأحد الماضي، وقالت أنه عضو في حزب" العمال الكردستاني".

حمية: زحمة عند السفارة الكويتية وورش الوزارة تعمل على تنظيف المجاري
02:26

حمية: زحمة عند السفارة الكويتية وورش الوزارة تعمل على تنظيف المجاري

كتب وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصرف الأعمال علي حمية على منصة "إكس": "وسائل الاعلام: زحمة سير خانقة عند منطقة السفارة الكويتية بسبب ارتفاع منسوب المياه على الطرق. وزارة الأشغال: الصورة تتكلم، نفايات متكدسة على مجرى مياه الأمطار. عملنا أمس وقبل أمس وقبل أسبوع بالتعاون مع بلدية الغبيري على تنظيفها ونعمل على إعادة تنظيفها اليوم".

02:26

حمية: زحمة عند السفارة الكويتية وورش الوزارة تعمل على تنظيف المجاري

كتب وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصرف الأعمال علي حمية على منصة "إكس": "وسائل الاعلام: زحمة سير خانقة عند منطقة السفارة الكويتية بسبب ارتفاع منسوب المياه على الطرق. وزارة الأشغال: الصورة تتكلم، نفايات متكدسة على مجرى مياه الأمطار. عملنا أمس وقبل أمس وقبل أسبوع بالتعاون مع بلدية الغبيري على تنظيفها ونعمل على إعادة تنظيفها اليوم".

الجمهورية: الدول الغربية مُصرة على عدم عودة النازحين
02:23

الجمهورية: الدول الغربية مُصرة على عدم عودة النازحين

علمت صحيفة الجمهورية، انّ "في إحاطة مجلس الأمن حول سوريا، طُلب من الولايات المتحدة وروسيا، والصين، الدعم لإعادة إعمار سوريا بدلاً من تدفّق النازحين الى لبنان، فتأكّد الموقف الدولي السلبي خلال الاجتماع، حيث أصرّت الدول الغربية على عدم عودة النازحين وعدم إعادة إعمار المناطق المتضرّرة من دون حل سياسي. في المقابل، طالبت روسيا والصين بانسحاب القوات الأميركية من شمال شرق سوريا وتعويض سوريا عن النفط المسحوب منها".

02:23

الجمهورية: الدول الغربية مُصرة على عدم عودة النازحين

علمت صحيفة الجمهورية، انّ "في إحاطة مجلس الأمن حول سوريا، طُلب من الولايات المتحدة وروسيا، والصين، الدعم لإعادة إعمار سوريا بدلاً من تدفّق النازحين الى لبنان، فتأكّد الموقف الدولي السلبي خلال الاجتماع، حيث أصرّت الدول الغربية على عدم عودة النازحين وعدم إعادة إعمار المناطق المتضرّرة من دون حل سياسي. في المقابل، طالبت روسيا والصين بانسحاب القوات الأميركية من شمال شرق سوريا وتعويض سوريا عن النفط المسحوب منها".

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023