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محليات

الجمهورية: الدول الغربية مُصرة على عدم عودة النازحين

2023-10-04 | 02:23
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الجمهورية: الدول الغربية مُصرة على عدم عودة النازحين
الجمهورية: الدول الغربية مُصرة على عدم عودة النازحين

علمت صحيفة الجمهورية، انّ "في إحاطة مجلس الأمن حول سوريا، طُلب من الولايات المتحدة وروسيا، والصين، الدعم لإعادة إعمار سوريا بدلاً من تدفّق النازحين الى لبنان، فتأكّد الموقف الدولي السلبي خلال الاجتماع، حيث أصرّت الدول الغربية على عدم عودة النازحين وعدم إعادة إعمار المناطق المتضرّرة من دون حل سياسي. في المقابل، طالبت روسيا والصين بانسحاب القوات الأميركية من شمال شرق سوريا وتعويض سوريا عن النفط المسحوب منها".

من جهتها، اشارت سوريا إلى عدم استعدادها لاستيعاب النازحين بسبب الدمار في البنية التحتية.
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النازحين السوريين

صحيفة الجمهورية

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