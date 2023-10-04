تركيا كشفت هوية الشخص الثاني الذي نفّذ هجوم أنقرة الأحد

أعلنت وزارة الداخلية التركية هوية الشخص الثاني الذي فجر نفسه في الهجوم على مقر مديرية الأمن العامة في أنقرة يوم الأحد الماضي، وقالت أنه عضو في حزب" العمال الكردستاني".

وقالت في بيان اليوم ، اوردته وكالة "تاس" : "إنه نتيجة لاختبار الحمض النووي، ثبت أن الإرهابي الثاني هو أوزكان شاهين، وهو عضو في حزب العمال الكردستاني".



وفي وقت سابق أعلنت الوزارة أن العنصر الآخر الذي تم القضاء عليه في تبادل لإطلاق النار مع الوحدات الأمنية، يدعى حسن أوغوز وشهرته "كنيفار إردال"، وهو أيضا ينتمي إلى حزب "العمال الكردستاني"، الذي تصنفه انقرة منظمة إرهابية.