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محليات

نقابة المستشفيات تطالب برفع سعر جلسة غسيل الكلى إلى 68 دولار

2023-10-04 | 03:29
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نقابة المستشفيات تطالب برفع سعر جلسة غسيل الكلى إلى 68 دولار
نقابة المستشفيات تطالب برفع سعر جلسة غسيل الكلى إلى 68 دولار

طالبت نقابة المستشفيات في لبنان برفع جلسة غسيل الكلى إلى 68$ للمستشفى بعدما تمّ اعتماد آلية جديدة لتسعير المستلزمات الطبية لزوم غسيل الكلى بدلا من 62 $ التي اعتمدتها وزارة الصحة والتي لا تكفي لتغطية المصاريف المستجدة.

وقالت في بيانٍ أنّها " تثمّن الجهود الحثيثة التي بذلها معالي وزير الصحة والتي أدت أخيرا إلى البدء بتسديد فواتير غسيل الكلى والعائدة إلى أول سنة 2023 وما بعد، وهذا يدل على الصعوبات الإدارية والمالية التي وأجهها والتي سببت هذا التأخير في التسديد الذي اسفر بدوره عن معاناة مالية كبيرة للمستشفيات. كما قدّر المجتمعون جهوده لتأمين الأموال الكافية للاستمرار في تسديد فواتير مرضى وزارة الصحة عموما وكذلك الجهود الداعمة التي يبذلها رئيس لجنة الصحة النيابية الدكتور بلال عبدالله".
 
كما طلبت النقابة من "الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي اعتماد التعرفة التي أقرتها وزارة الصحة إسوة بباقي الجهات الضامنة والتي اعتمدتها من 1/9/2023 تجنباً لتحميل المريض المضمون أي فروقات لأن وضع المستشفيات حالياً لا يسمح لها بتحمّل هذه الفروقات في الأسعار".
 
وشدّدت على " أن يتم تسديد الفواتير القديمة فورا من قبل جميع الجهات الضامنة، كما يطلبون تسديد الفواتير الجديدة التي ستصدر بدءاً من شهر أيلول 2023 في فترة زمنية لا تتجاوز الشهر، كي تتمكن المستشفيات من تسديد فواتير المستوردين. خلاف ذلك فان المستشفيات غير قادرة على تحمّل مهل أطول للدفع لأن أسعار المستلزمات تضاعفت اربع مرات ولا قدرة لها على تسديدها اذا لم تلتزم الجهات الضامنة بالتسديد خلال شهر من استلام الفواتير مما سيؤدي حكماً إلى الانقطاع عن تقديم هذه الخدمة".
 
وطالبت النقابة "بان يكون تسديد الفواتير في حساب "فريش ليرة" كي يتمكنوا من سحب الأموال وشراء الدولارات النقدية لتسديد فواتير المستوردين".
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نقابة المستشفيات تطالب برفع سعر جلسة غسيل الكلى إلى 68 دولار

محليات

نقابة المستشفيات

غسيل الكلى

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