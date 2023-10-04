وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال بسام مولوي في مؤتمر صحافي: لن نسمح للوجود العشوائي للسوريين وسيتم تحديد أعدادهم في الوحدات السكنية

إجتمع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مع المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جوانا ورونيكا قبل ظهر اليوم في السرايا.

وأعلنت ورونيكا بعد اللقاء: "بحثنا في زيارة دولته الى نيويورك ولقائه مع الأمين العام للأمم المتحدة والعلاقات الإيجابية بيننا وسبل تطويرها. كما تطرقنا لموضوع رئاسة الجمهورية، والمباحثات مع صندوق النقد الدولي وسير عمل الحكومة.