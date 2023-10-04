لجنة الاعلامِ والاتصالات تدرس اقتراح قانون الاعلام الجديد ولجنة الشؤونِ الخارجية تناقش النزوح غيرِ الشرعي

استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة مديرة شؤون الأونروا في لبنان السيدة Dorothée Klaus، وجرى التداول في شؤون اللاجئين الفلسطينيين في لبنان.
أعلنت وزارة المالية أنّها حولت إلى مصرف لبنان جداول الدفعة الأولى من عائدات الصندوق البلدي المستقل عن العام 2021، لصالح اتحاد البلديات والبلديات.
إجتمع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مع المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جوانا ورونيكا قبل ظهر اليوم في السرايا.وأعلنت ورونيكا بعد اللقاء: "بحثنا في زيارة دولته الى نيويورك ولقائه مع الأمين العام للأمم المتحدة والعلاقات الإيجابية بيننا وسبل تطويرها. كما تطرقنا لموضوع رئاسة الجمهورية، والمباحثات مع صندوق النقد الدولي وسير عمل الحكومة.