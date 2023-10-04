الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023

محليات

قوى الأمن تحذر النازحين السوريين من عصابات تستخدم حسابات وهميّة عبر بعض مواقع التواصل الاجتماعي تستدرجهم من خلالها إلى الحدود وتخطفهم وتطالب بفدية مالية لقاء تركهم

2023-10-04 | 05:42
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
قوى الأمن تحذر النازحين السوريين من عصابات تستخدم حسابات وهميّة عبر بعض مواقع التواصل الاجتماعي تستدرجهم من خلالها إلى الحدود وتخطفهم وتطالب بفدية مالية لقاء تركهم
قوى الأمن تحذر النازحين السوريين من عصابات تستخدم حسابات وهميّة عبر بعض مواقع التواصل الاجتماعي تستدرجهم من خلالها إلى الحدود وتخطفهم وتطالب بفدية مالية لقاء تركهم

صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة

البــــــلاغ التّالــــــي:

 سبق وأن حذّرت المديريّة العامّة لقوى الأمن الداخلي من عمليات خطف تطال أشخاصاً سوريين مقيمين على الأراضي اللبنانية من قبل عصابات تستدرجهم إلى خارج الحدود اللبنانية -لتجنّب اكتشاف أمرهم وتوقيفهم- من خلال حسابات وهميّة على مواقع التواصل الاجتماعي، أبرزها تطبيق (TikTok)، بحيث يتم إيهامهم أنّ باستطاعتهم تأمين سفرهم من لبنان إلى دول أوروبية إمّا عبر تهريبهم بطرق غير شرعية أو من خلال تأمين تأشيرات سفر الى الخارج مقابل بدل مادّي. ويتم اختطاف الضّحايا عند وصولهم إلى المناطق الحدودية ومن ثم نقلهم إلى خارج الحدود اللبنانية، واحتجازهم في داخل غرفٍ ضمن الأراضي السّوريّة تقع على مقربة من الحدود، حيث يتم تعذيبهم بوحشية وتصوير عمليات التّعذيب وإرسال الصّور والفيديوهات إلى عائلة الشّخص المخطوف بهدف الضّغط عليهم والإسراع في دفع فدية ماليّة لقاء تحريره.

  وقد سبق أن أوقفت قوى الأمن الدّاخلي، بتواريخ مختلفة، أفراد شبكات وعصابات ينفّذون مثل هذه العمليات، ومع ذلك، وعلى الرّغم من البيانات التحذيريّة والتوعويّة التي أصدرتها هذه المديريّة العامّة، إلّا أنّ هذه الحالات عادت لتظهر مؤخّراً.  

   لذلك، وبناءً على ما تقدّم، تحذِّر هذه المديريّة العامّة، مجدّدًا، المواطنين اللبنانيين والمقيمين على الأراضي اللّبنانية من الوقوع ضحيّة هذه العصابات، وعدم الانجرار خلف الحسابات غير الموثوقة والإعلانات الكاذبة التي قد تُعَرِّضُ حياتهم للخطر، وتطلب منهم ضرورة الإبلاغ عن مثل هذه الحالات لدى أقرب مركز تابع لقوى الأمن الداخلي أو عبر رقم الطوارئ ۱۱۲.
مقالات ذات صلة
قوى الأمن تحذر النازحين السوريين من عصابات تستخدم حسابات وهميّة عبر بعض مواقع التواصل الاجتماعي تستدرجهم من خلالها إلى الحدود وتخطفهم وتطالب بفدية مالية لقاء تركهم

محليات

قوى الامن الداخلي

أزمة النزوح

العودة الى الأعلى
Aljadeed
مارك ضو : إذا منك قادر توصّل فرنجية "إسمحوا للدستور أن يكون الفصل"
مولوي: لن نسمح بالوجود السوري العشوائي ومطلبنا الحدّ منه

اقرأ ايضا في محليات

قائد الجيش التقى مديرة شؤون الأونروا في لبنان
07:20

قائد الجيش التقى مديرة شؤون الأونروا في لبنان

استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة مديرة شؤون الأونروا في لبنان السيدة Dorothée Klaus، وجرى التداول في شؤون اللاجئين الفلسطينيين في لبنان.

07:20

قائد الجيش التقى مديرة شؤون الأونروا في لبنان

استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة مديرة شؤون الأونروا في لبنان السيدة Dorothée Klaus، وجرى التداول في شؤون اللاجئين الفلسطينيين في لبنان.

وزارة المالية: تحويل جداول الدفعة الأولى من عائدات الصندوق البلدي المستقل عن 2021 إلى المركزي
06:47

وزارة المالية: تحويل جداول الدفعة الأولى من عائدات الصندوق البلدي المستقل عن 2021 إلى المركزي

أعلنت وزارة المالية أنّها حولت إلى مصرف لبنان جداول الدفعة الأولى من عائدات الصندوق البلدي المستقل عن العام 2021، لصالح اتحاد البلديات والبلديات.

06:47

وزارة المالية: تحويل جداول الدفعة الأولى من عائدات الصندوق البلدي المستقل عن 2021 إلى المركزي

أعلنت وزارة المالية أنّها حولت إلى مصرف لبنان جداول الدفعة الأولى من عائدات الصندوق البلدي المستقل عن العام 2021، لصالح اتحاد البلديات والبلديات.

سلسلة لقاءات لميقاتي في السراي الحكومي
06:44

سلسلة لقاءات لميقاتي في السراي الحكومي

إجتمع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مع المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جوانا ورونيكا قبل ظهر اليوم في السرايا.
وأعلنت ورونيكا بعد اللقاء: "بحثنا في زيارة دولته الى نيويورك ولقائه مع الأمين العام للأمم المتحدة والعلاقات الإيجابية بيننا وسبل تطويرها. كما تطرقنا لموضوع رئاسة الجمهورية، والمباحثات مع صندوق النقد الدولي وسير عمل الحكومة.

06:44

سلسلة لقاءات لميقاتي في السراي الحكومي

إجتمع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مع المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جوانا ورونيكا قبل ظهر اليوم في السرايا.
وأعلنت ورونيكا بعد اللقاء: "بحثنا في زيارة دولته الى نيويورك ولقائه مع الأمين العام للأمم المتحدة والعلاقات الإيجابية بيننا وسبل تطويرها. كما تطرقنا لموضوع رئاسة الجمهورية، والمباحثات مع صندوق النقد الدولي وسير عمل الحكومة.

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023