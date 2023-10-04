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محليات

نضال السبع : الجانب القطري لا يحمل مبادرة حتى هذه اللحظة ويدعم للمبادرة الفرنسية

2023-10-04 | 08:30
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نضال السبع : الجانب القطري لا يحمل مبادرة حتى هذه اللحظة ويدعم للمبادرة الفرنسية

نضال السبع : الجانب القطري لا يحمل مبادرة حتى هذه اللحظة ويدعم للمبادرة الفرنسية

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نضال السبع : الجانب القطري لا يحمل مبادرة حتى هذه اللحظة ويدعم للمبادرة الفرنسية

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وهاب: ميشال عون كان أول من حذر من النزوح السوري ونال نصيبهُ من شتائم التافهين
11:12

وهاب: ميشال عون كان أول من حذر من النزوح السوري ونال نصيبهُ من شتائم التافهين

منى رئيس حزب "التوحيد العربي" وئام وهاب، عبر حسابه على مواقع التواصل الإجتماعي، على "كل المرتعبين اليوم من النزوح السوري أن يعتذروا من رئيس الجمهورية السابق ميشال عون الذي كان أول من حذر من هذا الأمر منذ 12 عاماً وقد نال نصيبهُ من شتائم التافهين"، مضيفاً "إعتذروا من الرجل فانتم لا ترون أبعد من أنوفكم".

11:12

وهاب: ميشال عون كان أول من حذر من النزوح السوري ونال نصيبهُ من شتائم التافهين

منى رئيس حزب "التوحيد العربي" وئام وهاب، عبر حسابه على مواقع التواصل الإجتماعي، على "كل المرتعبين اليوم من النزوح السوري أن يعتذروا من رئيس الجمهورية السابق ميشال عون الذي كان أول من حذر من هذا الأمر منذ 12 عاماً وقد نال نصيبهُ من شتائم التافهين"، مضيفاً "إعتذروا من الرجل فانتم لا ترون أبعد من أنوفكم".

أهالي ضحايا انفجار المرفأ: لن نسمح لأي أحد أن يلوث دماء ضحايانا بأكاذيبه واحتياله على القانون
10:54

أهالي ضحايا انفجار المرفأ: لن نسمح لأي أحد أن يلوث دماء ضحايانا بأكاذيبه واحتياله على القانون

توجهت جمعية أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت في بيانها "إلى كل من يراهن على قضيتنا الوطنية المحقة وإلى المتآمرين على أرواح ضحايانا نقول لكم لن نستكين قبل إحقاق الحق ومحاسبة كل متورط بجريمة العصر وسفك الدماء".

10:54

أهالي ضحايا انفجار المرفأ: لن نسمح لأي أحد أن يلوث دماء ضحايانا بأكاذيبه واحتياله على القانون

توجهت جمعية أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت في بيانها "إلى كل من يراهن على قضيتنا الوطنية المحقة وإلى المتآمرين على أرواح ضحايانا نقول لكم لن نستكين قبل إحقاق الحق ومحاسبة كل متورط بجريمة العصر وسفك الدماء".

منطقة لبنانية محرومة من الكهرباء بعد سرقة كابلات المحطة... والأهالي تتحرك!
10:41

منطقة لبنانية محرومة من الكهرباء بعد سرقة كابلات المحطة... والأهالي تتحرك!

تعرضت كابلات محطة مرج علي التابعة لمؤسسة "كهرباء لبنان" في بلدة شحيم، الواقعة عند مفرق بلدة داريا، للسرقة بشكل كامل، ما تسبب بحرمان المنطقة، من الكهرباء.

10:41

منطقة لبنانية محرومة من الكهرباء بعد سرقة كابلات المحطة... والأهالي تتحرك!

تعرضت كابلات محطة مرج علي التابعة لمؤسسة "كهرباء لبنان" في بلدة شحيم، الواقعة عند مفرق بلدة داريا، للسرقة بشكل كامل، ما تسبب بحرمان المنطقة، من الكهرباء.

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