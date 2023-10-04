بالصور - باسيل استقبل سفيرة فنلندا وجرى البحث في أزمة النازحين ومخاطرها

منى رئيس حزب "التوحيد العربي" وئام وهاب، عبر حسابه على مواقع التواصل الإجتماعي، على "كل المرتعبين اليوم من النزوح السوري أن يعتذروا من رئيس الجمهورية السابق ميشال عون الذي كان أول من حذر من هذا الأمر منذ 12 عاماً وقد نال نصيبهُ من شتائم التافهين"، مضيفاً "إعتذروا من الرجل فانتم لا ترون أبعد من أنوفكم".