بالصور - باسيل استقبل سفيرة فنلندا وجرى البحث في أزمة النازحين ومخاطرها

منى رئيس حزب "التوحيد العربي" وئام وهاب، عبر حسابه على مواقع التواصل الإجتماعي، على "كل المرتعبين اليوم من النزوح السوري أن يعتذروا من رئيس الجمهورية السابق ميشال عون الذي كان أول من حذر من هذا الأمر منذ 12 عاماً وقد نال نصيبهُ من شتائم التافهين"، مضيفاً "إعتذروا من الرجل فانتم لا ترون أبعد من أنوفكم".
توجهت جمعية أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت في بيانها "إلى كل من يراهن على قضيتنا الوطنية المحقة وإلى المتآمرين على أرواح ضحايانا نقول لكم لن نستكين قبل إحقاق الحق ومحاسبة كل متورط بجريمة العصر وسفك الدماء".
تعرضت كابلات محطة مرج علي التابعة لمؤسسة "كهرباء لبنان" في بلدة شحيم، الواقعة عند مفرق بلدة داريا، للسرقة بشكل كامل، ما تسبب بحرمان المنطقة، من الكهرباء.