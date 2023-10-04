الجيش: توقيف مطلوب في عكار العتيقة لارتكابه جرائم إطلاق النار وخطف مواطنين

أصدرت قيادة الجيش مديرية التوجيه البيان الآتي: "بتاريخ 4/10/2023، أوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقة عكار العتيقة المواطن (م.ي.) الملقب ب"أبو حريقة"، والمطلوب بموجب عدة مذكرات توقيف لإقدامه على ارتكاب جرائم إطلاق النار، وخطف مواطنين وممارسة أعمال مخلة بالآداب وابتزازهم.



