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محليات

من بيروت إليكم أسرار الصحف المحلية الصادرة بتاريخ 15 تشرين الأول 2023

2023-10-05 | 01:26
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من بيروت إليكم أسرار الصحف المحلية الصادرة بتاريخ 15 تشرين الأول 2023
من بيروت إليكم أسرار الصحف المحلية الصادرة بتاريخ 15 تشرين الأول 2023

من بيروت إليكم أسرار الصحف المحلية الصادرة بتاريخ 15 تشرين الأول 2023

النهار

في اطار السجال الذي نشأ من كلام للنائبة ستريدا جعجع ضد الرئيس نبيه بري، لوحظ أن الرد جاء من نائبة زميلة هي عناية عز الدين وليس من نائب رجل او مكتب اعلامي يتحول سجال "حكي نسوان".

لوحظ أن مرجعا سياسيا خفف من تغريداته ومواقفه الحادة، بعد اتصالات جرت من أكثر من وسيط، كي لا نفلت الأمور من عقالها مع الحلفاء والأصدقاء.

أصدرت حركة أمل أمس تعميماً الى كل مسؤوليها ومراكزها بشطب وعدم استقبال أي من المتهمين بتهريب أموال والسطو عليها وهو ما كانت أوردته "النهار" الاثنين.

اللواء

تتشدَّد عناصر شرطة البلديات في ما كان يُعرف «بالمناطق الشرقية» في إجراءات تحرك السوريين ليلاً في مناطقهم..

تردَّد أن الجرَّة انكسرت بين نائبين، كانت تربطهما علاقات صداقة وتزاور، على خلفية تصريحات اقتضت تصريحات معاكسة..

يتصرَّف مرشحان على الأقل، وهما من خارج الجسم المدني، وكأن حظوظ الواحد منهما، باتت كاسحة، وتنتظر الوقت المناسب، للاعلان عن الترشيح الاجماعي أو الأكثري..

نداء الوطن

بعد التداول بخبر قيام أحد الاشخاص باختلاس مبالغ مالية من مغتربين في أفريقيا، أظهرت التحقيقات في ساحل العاج أنّ الجاني والضحايا شركاء في عمليات غير قانونية حالت دون تقديم أي منهم دعوى قضائية أمام القضاء اللبناني. ويتردد أنّ مرجعية نيابية أبدت انزعاجها من تلك الواقعة.

أعاد حزب معارض إقفال الباب على البحث بأسماء رئاسية جديدة من فئة «الثالثة» بعد تمسّك الثنائي الشيعي وتشدده بترشيح سليمان فرنجية.

أحد الأقطاب السياسيين الذي ينتقد بشدة النزوح السوري والأعداد الهائلة التي تدخل لبنان وفرص العمل التي يأخذونها من أمام اللبنانيين، تبيَّن أنّ أعماله في البناء والإستثمارات الإنشائية، مباشرة أو عبر شركات ومطوِّرين، يعمل فيها ما لا يقل عن ثمانمئة سوري موزَّعين في ورشه ومشاريعه.

الجمهورية

تتوقع أوساط أن يراوح ملف النازحين مكانه على رغم الإجماع اللبناني الوحيد على ضرورة عودتهم.

يعد حزب معارض لتظاهرات مضبوطة أمام السفارات التي تمول النازحين.

قال نائب على خلاف مع كتلته إنه قد يتجه الى اتخاذ قرارات صعبة وأكثر تشدداً إن لم تتوقف الضغوط التي يتعرض لها.

الأنباء

لقاءات دبلوماسية تتكرر أكثر من مرة مع احدى المرجعيات المعنية بشكل مباشر باستحقاق داهم.

تطورات غير مفهومة على خط ملف استراتيجي وتحتاج الى الكثير من التوضيحات.

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