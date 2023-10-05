نداء الوطن : بهذه الخطة سيتوقف توافد السوريين إلى لبنان... والمغادرة تُصبح وشيكة!

ماذا في الخطوط العريضة لخطة المعارضة؟ مصدر بارز في المعارضة أشار لـ"نداء الوطن"، إنّ الخطة تتعلق بخطوات متدرّجة بالتنسيق بين مكوّنات المعارضة لتوحيد الموقف من الخطوات العملية الواجب اتخاذها، بدءاً بمواجهة مفوضية الأمم المتحدة التي تموّل النزوح غير المسجّل ما يشجّع السوريين الذين ما زالوا في بلدهم على المجيء الى لبنان. فإلى جانب ما تنفقه المفوضية من رواتب ثابتة وخدمات أخرى على النازحين المسجّلين، توفّر أيضاً مساعدات مالية شهرية للوافدين الجدد. وإذا كان النازح الجديد سيحصل على 10 دولارات يومياً من دون أن يقوم بأي عمل، فهو لن يحصل على المبلغ نفسه أسبوعياً في سوريا حتى لو عمل. وبموجب خطة المعارضة صارت المفوضية هي الهدف، فإذا ما أوقفت إنفاق المال على النازحين فسيغادرون لبنان تلقائياً، وسيمتنع أي نازح جديد عن المجيء الى لبنان .

وتنصّ خطة المعارضة على العمل مع الحكومة وجامعة الدول العربية والمجتمع الدولي من أجل توزيع النازحين في لبنان على الدول العربية، بحيث تتولى كل دولة استضافة 40 الف نازح على الأقل، وذلك تحت عنوان "تفهموا أوضاع لبنان وامكاناته". وستشدد الخطة على قيام الحكومة بضبط الحدود مع سوريا بإحكام.

كما وصف المصدر ما اقترحه الأمين العام لـ"حزب الله" حسن نصرالله لجهة ترحيل النازحين بحراً بأنه "غير منطقي".