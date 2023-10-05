يعقوب: اجتياح النزوح لا يعالج الا بالضغط على الدول التي تتآمر على لبنان

أكد رئيس حركة النهج النائب السابق حسن يعقوب في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي، أن "الاجراءات التي أعلن عنها وزير الداخلية في حكومة تصريف الاعمال بسام مولوي في مؤتمره الصحفي جيدة، لكن الهدف الأساسي هو طمأنة أوروبا أن البحر مقفل، لقد فهمنا من خلال خطابك الصارخ ومن تصريحات بعض النواب".