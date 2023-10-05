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محليات

جنبلاط يعرض التطورات مع ياسين والبزري والسفير غبريال

2023-10-05 | 04:51
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جنبلاط يعرض التطورات مع ياسين والبزري والسفير غبريال
جنبلاط يعرض التطورات مع ياسين والبزري والسفير غبريال

استقبل رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي النائب تيمور جنبلاط في كليمنصو، وزير البيئة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور ناصر ياسين، في حضور النائب وائل أبو فاعور، أمين السر العام في الحزب التقدمي الإشتراكي ظافر ناصر، ومستشار النائب جنبلاط حسام حرب، حيث جرى عرض للأوضاع العامة وشؤونًا بيئية وعمل الوزارة.

كما استقبل جنبلاط النائب الدكتور عبد الرحمن البزري،  في حضور النائب أبو فاعور وحرب، وجرى عرض لآخر المستجدات.

في حين التقى النائب جنبلاط أيضاً رئيس فريق العمل الأميركي من أجل لبنان السفير ادوارد غبريال ووفد من الفريق، في حضور النائب فيصل الصايغ وحرب، وجرى التباحث في تطورات الأوضاع في لبنان والمنطقة.

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تيمور جنبلاط

التقدمي الإشتراكي

عبد الرحمن البزري

السفير ادوارد غبريال

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