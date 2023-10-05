جنبلاط يعرض التطورات مع ياسين والبزري والسفير غبريال

كما استقبل جنبلاط النائب الدكتور عبد الرحمن البزري، في حضور النائب أبو فاعور وحرب، وجرى عرض لآخر المستجدات.

في حين التقى النائب جنبلاط أيضاً رئيس فريق العمل الأميركي من أجل لبنان السفير ادوارد غبريال ووفد من الفريق، في حضور النائب فيصل الصايغ وحرب، وجرى التباحث في تطورات الأوضاع في لبنان والمنطقة.