الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023

محليات

50 مليار جديدة... "بشرى سارة" من الضمان الإجتماعي لمرضى غسيل الكلى

2023-10-05 | 05:03
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
50 مليار جديدة... &quot;بشرى سارة&quot; من الضمان الإجتماعي لمرضى غسيل الكلى
50 مليار جديدة... "بشرى سارة" من الضمان الإجتماعي لمرضى غسيل الكلى

​اعلنت مديرية العلاقات العامة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، في بيان، انه "في 26/9/2023، أعطى المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي توجيهاته الى الدوائر المالية في الصندوق لتحويل 46 مليارل.ل. على حساب المستشفيات كمستحقات كبدل علاج مرضى غسيل الكلى. وبعد أقل من 15 يوماً، استتبع هذا الإجراء بمثيل له مفاده تسديد دفعة مالية إضافية للمستشفيات قدّرت قيمتها بحوالي 50 مليار ل.ل. ليصبح مجموع ما تمّ تحويله خلال العام 2023 حوالي 212 مليار ل.ل".

كما اشارت المديرية الى ان "هذه السياسة التي يعتمدها المدير العام للصندوق تعود إلى أنّه يعتبر أن تأمين بدل علاج مرضى غسيل الكلى هو على رأس أولويّات الضمان ولطالما سعى لاتّخاذ كافّة التدابير اللازمة من أجل تغطيته بالكامل (بنسبة 100%)".

في حين وعد الدكتور كركي بدراسة زيادة تعرفة بدل علاج غسيل الكلى كلما اقتضت الحاجة كي تبقى تعرفة الصندوق مساوية لكلفة العلاج الفعلية وبالتالي عدم تحميل المريض المضمون أيّة فروقات مالية.

وعليه، يوجّه  كركي تحذيراً شديد اللهجة الى كلّ مستشفى يرفض استقبال مرضى غسيل الكلى المضمونين، أو يطالبهم بدفع فروقات مالية إضافية تحت أيّ مسمّى وبخاصّة بعد تلقّي إدارة الصندوق شكاوى عديدة بهذا الخصوص.

وقد أعطى المدير العام توجيهاته للجهات الرقابية المختصّة في الصندوق للتحقيق بهذه الشكاوى لاتّخاذ الإجراءات المناسبة بحقّ المخالفين".

مقالات ذات صلة
50 مليار جديدة... "بشرى سارة" من الضمان الإجتماعي لمرضى غسيل الكلى

محليات

الضمان الإجتماعي

مرضى غسيل الكلى

محمد كركي

العودة الى الأعلى
Aljadeed
جهاد الصمد : لبنان تبلغ بأن لا حل لعودة السوريين إلا بعد القيام بهذا الأمر وميقاتي يتحمل المسؤولية
جنبلاط يعرض التطورات مع ياسين والبزري والسفير غبريال

اقرأ ايضا في محليات

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023