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محليات

إعترافات جديدة لمطلق النار على السفارة الأميركية... هذا ما أعلنته قوى الأمن

2023-10-05 | 06:21
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إعترافات جديدة لمطلق النار على السفارة الأميركية... هذا ما أعلنته قوى الأمن
إعترافات جديدة لمطلق النار على السفارة الأميركية... هذا ما أعلنته قوى الأمن

اعلنت المديريّـة العـامّـة لقوى الأمن الـدّاخلي ـ شعبة العلاقـات العـامّـة في بيان، بانه إلحاقًا لبلاغنا الصادر بتاريخ 28-9-2023، حول قيام شعبة المعلومات بتوقيف منفِّذ عمليّة إطلاق النار على مبنى السفارة الأميركية في محلة عوكر بتاريخ 20- 09- 2023، المدعو: م. م. خ. (من مواليد عام ۱۹۹۷، لبناني)، وبنتيجة التوسع بالتحقيق معه، اعترف أيضًا بإقدامه على إطلاق النار باتجاه مجمّع السفارات في محلة زقاق البلاط ليل تاريخ 25- 08- 2023 مبرِّرًا فعلته أنه تلاسن مع أحد المواكب خلال مروره قبل عدة أيام على جسر الرينغ، حيث أكمل الموكب طريقه ودخل إلى المجمّع المذكور.

ولفتت الى انه "من خلال المقارنة على السلاح المضبوط مع المظاريف الفارغة التي عُثِرَ عليها في موقع إطلاق النار قرب مبنى المجمّع -المضبوطة سابقا-، جاءت النتيجة إيجابية. وقد أجري المقتضى القانوني بحقه، وأودع مع المضبوطات المرجع المختص بناء على إشارة القضاء".

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محليات

قوى الأمن

السفارة الأميركية

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