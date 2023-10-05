جهاد الصمد : "يسمحولنا فيها" فرنجية لن يفرّط بحقوق المسيحيين والأخير ليس مرشح "الشيعة" فقط

اعلنت المديريّـة العـامّـة لقوى الأمن الـدّاخلي ـ شعبة العلاقـات العـامّـة في بيان، بانه إلحاقًا لبلاغنا الصادر بتاريخ 28-9-2023، حول قيام شعبة المعلومات بتوقيف منفِّذ عمليّة إطلاق النار على مبنى السفارة الأميركية في محلة عوكر بتاريخ 20- 09- 2023، المدعو: م. م. خ. (من مواليد عام ۱۹۹۷، لبناني)، وبنتيجة التوسع بالتحقيق معه، اعترف أيضًا بإقدامه على إطلاق النار باتجاه مجمّع السفارات في محلة زقاق البلاط ليل تاريخ 25- 08- 2023 مبرِّرًا فعلته أنه تلاسن مع أحد المواكب خلال مروره قبل عدة أيام على جسر الرينغ، حيث أكمل الموكب طريقه ودخل إلى المجمّع المذكور.



