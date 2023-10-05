قيادة الجيش تنظّم جولة ميدانية للاعلاميين على الحدود الشمالية .. لمتابعة البث المباشر:

معلومات "الجديد": زيارة ميقاتي الى الامارات العربية المتحدة انتهت الى نتائج ايجابية وهناك اجراءات ستبدأ بالظهور قريباً سواء لناحية تطوير وتعزيز العلاقات الدبلوماسية بين البلدين او في مسألة تسهيل منح التأشيرات
معلومات "الجديد": الموفد القطري جاسم آل ثاني التقى أول من أمس للمرة الثانية رئيس تيار المردة سليمان فرنجية الذي حسم أمامه أنه لن يسحب ترشيحه ومستمر في السباق الرئاسي مدعوما بكتلة صلبة من واحد وخمسين نائبا
اعلنت قيادة الجيش مديرية التوجيه في بيان ان وحدة من الجيش تؤازرها دورية من مديرية المخابرات دهمت عددًا من مخيمات النازحين السوريين في منطقة السماقية- عكار وأوقفت عددًا من السوريّين لدخولهم خلسة إلى لبنان وتجولهم من دون أوراق ثبوتية.