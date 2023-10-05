قيادة الجيش تنظّم جولة ميدانية للاعلاميين على الحدود الشمالية .. لمتابعة البث المباشر:

اعلنت قيادة الجيش مديرية التوجيه في بيان ان وحدة من الجيش تؤازرها دورية من مديرية المخابرات دهمت عددًا من مخيمات النازحين السوريين في منطقة السماقية- عكار وأوقفت عددًا من السوريّين لدخولهم خلسة إلى لبنان وتجولهم من دون أوراق ثبوتية.