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محليات

قيادة الجيش تنظّم جولة ميدانية للاعلاميين على الحدود الشمالية .. لمتابعة البث المباشر:

2023-10-05 | 07:32
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قيادة الجيش تنظّم جولة ميدانية للاعلاميين على الحدود الشمالية .. لمتابعة البث المباشر:
قيادة الجيش تنظّم جولة ميدانية للاعلاميين على الحدود الشمالية .. لمتابعة البث المباشر:


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قيادة الجيش تنظّم جولة ميدانية للاعلاميين على الحدود الشمالية .. لمتابعة البث المباشر:

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الجيش: دهم مخيمات للنازحين السوريين في منطقة السماقية- عكار وتوقيف عدد منهم
12:57

الجيش: دهم مخيمات للنازحين السوريين في منطقة السماقية- عكار وتوقيف عدد منهم

اعلنت قيادة الجيش مديرية التوجيه في بيان ان وحدة من الجيش تؤازرها دورية من مديرية المخابرات دهمت عددًا من مخيمات النازحين السوريين في منطقة السماقية- عكار وأوقفت عددًا من السوريّين لدخولهم خلسة إلى لبنان وتجولهم من دون أوراق ثبوتية.

12:57

الجيش: دهم مخيمات للنازحين السوريين في منطقة السماقية- عكار وتوقيف عدد منهم

اعلنت قيادة الجيش مديرية التوجيه في بيان ان وحدة من الجيش تؤازرها دورية من مديرية المخابرات دهمت عددًا من مخيمات النازحين السوريين في منطقة السماقية- عكار وأوقفت عددًا من السوريّين لدخولهم خلسة إلى لبنان وتجولهم من دون أوراق ثبوتية.

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