المشهد السياسي | الموفد القطري يختتم جولته الثانية وسليمان فرنجية يحسم أمامه أنه لن يسحب ترشيحه

دان الحزب السوري القومي الإجتماعي "مجزرة الكلية الحربية في حمص"، ورأى في بيان، أن "هذه المجزرة الارهابية تضاف الى سلسلة مجازر وحشية ارتكبتها المجموعات الارهابية والدول الراعية للارهاب، وكلها جرائم موصوفة ضد الانسانية، يُشكل صمت المؤسسات الدولية حيالها تغطية عليها واعترافا بالخضوع للمشيئة الأميركية ـ الصهيونية، الأمر الذي يجعل من هذه المؤسسات الدولية شريكا في الارهاب".

