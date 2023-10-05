بالفيديو - الجيش يعمل على اخلاء السوريين من معمل الخياطة في منطقة #الدورة حيث وقع الاشكال بين سوريين ولبنانيين pic.twitter.com/SQOyFgAoO8
— Al Jadeed News (@ALJADEEDNEWS) October 5, 2023
بالفيديو - الجيش يعمل على اخلاء السوريين من معمل الخياطة في منطقة #الدورة حيث وقع الاشكال بين سوريين ولبنانيين pic.twitter.com/SQOyFgAoO8
اتصل وزير الشباب والرياضة في حكومة تصريف الاعمال الدكتور جورج كلّاس بنظيره المغربيّ محمد المهدي بنسعيد، مهنئاً بـ "حصول المملكة على شرف استضافة كأس العالم ٢٠٣٠ بالشراكة مع اسبانيا والبرتغال".
دان الحزب السوري القومي الإجتماعي "مجزرة الكلية الحربية في حمص"، ورأى في بيان، أن "هذه المجزرة الارهابية تضاف الى سلسلة مجازر وحشية ارتكبتها المجموعات الارهابية والدول الراعية للارهاب، وكلها جرائم موصوفة ضد الانسانية، يُشكل صمت المؤسسات الدولية حيالها تغطية عليها واعترافا بالخضوع للمشيئة الأميركية ـ الصهيونية، الأمر الذي يجعل من هذه المؤسسات الدولية شريكا في الارهاب".
أصدرت المديريّة العامّة للنّفط التّابعة لوزارة الطاقة والمياه، جدولًا جديدًا لأسعار المحروقات. وانخفض سعر صفيحتَي البنزين 95 و98 أوكتان 54000 ليرة لبنانيّة، كما انخفض سعر صفيحة المازوت 17000 ليرة، فيما استقرّ سعر قارورة الغاز.