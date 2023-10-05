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محليات

آخر التطورات والمستجدات حول الاشكال الذي وقع بين لبنانيين وسوريين في منطقة الدورة

2023-10-05 | 16:36
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آخر التطورات والمستجدات حول الاشكال الذي وقع بين لبنانيين وسوريين في منطقة الدورة
آخر التطورات والمستجدات حول الاشكال الذي وقع بين لبنانيين وسوريين في منطقة الدورة

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آخر التطورات والمستجدات حول الاشكال الذي وقع بين لبنانيين وسوريين في منطقة الدورة

محليات

الدورة

الجيش اللبناني

سوريين

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كلاس مهنئاً بنسعيد باستضافة المغرب فعاليات كأس العالم للعام 2030: هذا الشرف يشكل إنعكاساً لتطور كرة القدم
02:34

كلاس مهنئاً بنسعيد باستضافة المغرب فعاليات كأس العالم للعام 2030: هذا الشرف يشكل إنعكاساً لتطور كرة القدم

اتصل وزير الشباب والرياضة في حكومة تصريف الاعمال الدكتور جورج كلّاس بنظيره المغربيّ محمد المهدي بنسعيد، مهنئاً بـ "حصول المملكة على شرف استضافة كأس العالم ٢٠٣٠ بالشراكة مع اسبانيا والبرتغال".

02:34

كلاس مهنئاً بنسعيد باستضافة المغرب فعاليات كأس العالم للعام 2030: هذا الشرف يشكل إنعكاساً لتطور كرة القدم

اتصل وزير الشباب والرياضة في حكومة تصريف الاعمال الدكتور جورج كلّاس بنظيره المغربيّ محمد المهدي بنسعيد، مهنئاً بـ "حصول المملكة على شرف استضافة كأس العالم ٢٠٣٠ بالشراكة مع اسبانيا والبرتغال".

القومي دان مجزرة حمص: جريمة موصوفة ضد الانسانية نفذها الإرهاب ورعاته
02:23

القومي دان مجزرة حمص: جريمة موصوفة ضد الانسانية نفذها الإرهاب ورعاته

دان الحزب السوري القومي الإجتماعي "مجزرة الكلية الحربية في حمص"، ورأى في بيان، أن "هذه المجزرة الارهابية تضاف الى سلسلة مجازر وحشية ارتكبتها المجموعات الارهابية والدول الراعية للارهاب، وكلها جرائم موصوفة ضد الانسانية، يُشكل صمت المؤسسات الدولية حيالها تغطية عليها واعترافا بالخضوع للمشيئة الأميركية ـ الصهيونية، الأمر الذي يجعل من هذه المؤسسات الدولية شريكا في الارهاب".

02:23

القومي دان مجزرة حمص: جريمة موصوفة ضد الانسانية نفذها الإرهاب ورعاته

دان الحزب السوري القومي الإجتماعي "مجزرة الكلية الحربية في حمص"، ورأى في بيان، أن "هذه المجزرة الارهابية تضاف الى سلسلة مجازر وحشية ارتكبتها المجموعات الارهابية والدول الراعية للارهاب، وكلها جرائم موصوفة ضد الانسانية، يُشكل صمت المؤسسات الدولية حيالها تغطية عليها واعترافا بالخضوع للمشيئة الأميركية ـ الصهيونية، الأمر الذي يجعل من هذه المؤسسات الدولية شريكا في الارهاب".

إنخفاض في أسعار المحروقات..كيف أصبحت؟
02:13

إنخفاض في أسعار المحروقات..كيف أصبحت؟

أصدرت المديريّة العامّة للنّفط التّابعة ل​وزارة الطاقة والمياه​، جدولًا جديدًا لأسعار المحروقات. وانخفض سعر صفيحتَي ​البنزين​ 95 و98 أوكتان 54000 ليرة لبنانيّة، كما انخفض سعر صفيحة ​المازوت​ 17000 ليرة، فيما استقرّ سعر قارورة ​الغاز​.

02:13

إنخفاض في أسعار المحروقات..كيف أصبحت؟

أصدرت المديريّة العامّة للنّفط التّابعة ل​وزارة الطاقة والمياه​، جدولًا جديدًا لأسعار المحروقات. وانخفض سعر صفيحتَي ​البنزين​ 95 و98 أوكتان 54000 ليرة لبنانيّة، كما انخفض سعر صفيحة ​المازوت​ 17000 ليرة، فيما استقرّ سعر قارورة ​الغاز​.

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