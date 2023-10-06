نداء الوطن: الدوحة مثابرة على وساطتها الرئاسية بغية تثبيت الخيار الثالث

أفادت معلومات صحيفة نداء الوطن، فإنّ "اللقاء الذي عقده قبل يومين الموفد أبو فهد جاسم آل ثاني مع كتلة «تجدّد النيابيّة» واستمرّ حوالى ساعتين، أكد أنّ الدوحة مثابرة على وساطتها الرئاسية، بغية تثبيت الخيار الثالث، وبدا الموفد القطري حريصاً على أن يكون دقيقاً في أسئلته وإجاباته، فقد استطلع رأي محدّثيه في الخيار الثالث".