طقس نهاية الاسبوع خريفي يتحول الى متقلب مع احتمال أمطار متفرقة ليل الاحد

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، غائما جزئيا الى غائم بسحب مرتفعة كما يستمر تكون الضباب على المرتفعات.



وجاء في النشرة الاتي:



-الحال العامة: طقس خريفي مستقر نسبيا يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط خلال الايام المقبلة ويستمر حتى ليل الاحد حيث يتحول الى متقلب مع احتمال أمطار متفرقة ليل الاحد فجر الاثنين.



ملاحظة : معدل درجات لشهر تشرين الاول بين 21 و 29 في بيروت، بين 13 و 27 في زحلة و بين 20 و 28 في طرابلس.



-الطقس المتوقع في لبنان:

الجمعة: غائم جزئيا الى غائم احيانا مع ضباب على المرتفعات.

السبت: غائم جزئيا الى غائم بسحب مرتفعة كما يستمر تكون الضباب على المرتفعات .

الأحد: غائم جزئيا الى غائم بسحب متوسطة ومرتفعة مع ضباب على المرتفعات .

الإثنين: غائم جزئيا الى غائم بسحب متوسطة و مرتفعة مع ضباب على المرتفعات .



-الحرارة على الساحل من 24 الى 28 درجة، فوق الجبال من 18 الى 26 درجة، في الداخل من 16 الى 29 درجة.

-الرياح السطحية: شمالية غربية الى شمالية شرقية، سرعتها بين 15 و 30 كلم/س.

-الانقشاع: متوسط إجمالا على الساحل، يسوء أحيانا على المرتفعات بسبب تشكل الضباب.

-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 50 و 75 %.



-حال البحر: منخفض ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء: 28 درجة.

-الضغط الجوي: 764 ملم زئبق.

-ساعة شروق الشمس: 6,35

-ساعة غروب الشمس: 18,17