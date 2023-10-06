القومي دان مجزرة حمص: جريمة موصوفة ضد الانسانية نفذها الإرهاب ورعاته
دان الحزب السوري القومي الإجتماعي "مجزرة الكلية الحربية في حمص"، ورأى في بيان، أن "هذه المجزرة الارهابية تضاف الى سلسلة مجازر وحشية ارتكبتها المجموعات الارهابية والدول الراعية للارهاب، وكلها جرائم موصوفة ضد الانسانية، يُشكل صمت المؤسسات الدولية حيالها تغطية عليها واعترافا بالخضوع للمشيئة الأميركية ـ الصهيونية، الأمر الذي يجعل من هذه المؤسسات الدولية شريكا في الارهاب".
وأكد أن "كل الأعمال الإجرامية التي دأبت عليها مجموعات الإرهاب ورعاتها، لن تنال من إرادة السوريين وصمودهم، ولن تثني الدولة السورية عن مواصلة المعركة صمودا في وجه الحصار الجائر وتقدما لدحر الاحتلال واجتثاث كل إرهابي عن الأرض السورية، ايا كان مصدر تمويله ودعمه".
وختم:"إن الحزب السوري القومي الإجتماعي إذ يفخر بالدماء الزكية للشهداء الأبطال، يؤكد أنه سيبقى بكل قواه كتفا إلى كتف مع جيش تشرين، نخوض سويا حرب التحرير ضد الإحتلالات جميعها بما فيها العدو الإرهابي".