كلاس مهنئاً بنسعيد باستضافة المغرب فعاليات كأس العالم للعام 2030: هذا الشرف يشكل إنعكاساً لتطور كرة القدم

اتصل وزير الشباب والرياضة في حكومة تصريف الاعمال الدكتور جورج كلّاس بنظيره المغربيّ محمد المهدي بنسعيد، مهنئاً بـ "حصول المملكة على شرف استضافة كأس العالم ٢٠٣٠ بالشراكة مع اسبانيا والبرتغال".



ونقل كلّاس الى بنسعيد مشاعر الفخر والسعادة العارمة التي شعر بها اللبنانيون مع أشقاءهم المغاربة ملكاً وحكومة وشعباً بهذا التقدير الرفيع، مبدياً ثقته بقدرة المغرب على تقديم تنظيم راق وعالي الجودة، معتبراً هذا الشرف انعكاساً لتطور كرة القدم خصوصاً والرياضة عموماً لديها.



وكان الوزير كلاّس نشر على "إكس": "أهنئ المغرب ملكاً وحكومة وشعباً على حصول المملكة على شرف استضافة مونديال ٢٠٣٠ في تأكيد على مدى تقدّم الرياضة الشعبية الاولى في البلاد وثقة الفيفا بقدراتها التنظيمية وبناها التحتية".