عاجل
مراسل "الجديد": إصابات بين السجناء في سجن زحلة جرّاء الاحتجاج
مراسل "الجديد": إصابات بين السجناء في سجن زحلة جرّاء الاحتجاج
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
البث المباشر
البحث
بيروت
28
o
جبل لبنان
29
o
متن
29
o
كسروان
29
o
الشمال
30
o
الجنوب
28
o
البقاع
29
o
الاشعارات
تسجيل الدخول
البحث
تسجيل الدخول
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
الجدول
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023
08:11
الجفاف يتسبب بانخفاض تاريخي في هذه الطاقة
05:22
افتتاح أول مكتبة للآثار والتراث في البصرة
05:19
مئات الضـحايا في هجوم الكلية الحربية في سوريا و صباح الجزائري و ناصيف زيتون ومحمود نصر وغيرهم يعزون
02:01
أنهت حياتها خلال الخدمة العسكرية..ما السبب؟
01:56
بالصورة - العثور على إبرة في رأس امرأة
محليات
آخر المستجدات المتعلقة بإشكال الدورة ليل أمس
2023-10-06 | 03:26
A-
A+
آخر المستجدات المتعلقة بإشكال الدورة ليل أمس
آخر المستجدات المتعلقة بإشكال الدورة ليل أمس
مقالات ذات صلة
آخر التطورات والمستجدات حول الاشكال الذي وقع بين لبنانيين وسوريين في منطقة الدورة
آخر المستجدات المتعلقة بالجريمة المروعة في عالية
آخر المستجدات المتعلقة بزيارة الموفد الفرنسي إلى لبنان
آخر المستجدات المتعلقة بإشكال الدورة ليل أمس
محليات
المستجدات
المتعلقة
بإشكال
الدورة
العودة الى الأعلى
المكتب السياسي في أمل معزياً الاسد: سيزيد من إصرار سوريا على القضاء على البؤر الارهابية
اللقاء الديمقراطي عن النزوح السوري: لاعتماد وتنفيذ الحكومة سياسة واضحة
اقرأ ايضا في محليات
09:15
مراسل "الجديد": إصابات بين السجناء في سجن زحلة جرّاء الاحتجاج
09:15
مراسل "الجديد": إصابات بين السجناء في سجن زحلة جرّاء الاحتجاج
08:13
احتجاج داخل سجن زحلة للرجال وإضرام النيران داخل الغرف
08:13
احتجاج داخل سجن زحلة للرجال وإضرام النيران داخل الغرف
08:11
الجفاف يتسبب بانخفاض تاريخي في هذه الطاقة
08:11
الجفاف يتسبب بانخفاض تاريخي في هذه الطاقة
يحدث الآن
محليات
09:15
مراسل "الجديد": إصابات بين السجناء في سجن زحلة جرّاء الاحتجاج
محليات
08:13
احتجاج داخل سجن زحلة للرجال وإضرام النيران داخل الغرف
محليات
08:11
الجفاف يتسبب بانخفاض تاريخي في هذه الطاقة
زوارنا يقرؤون الآن
09:15
مراسل "الجديد": إصابات بين السجناء في سجن زحلة جرّاء الاحتجاج
2023-10-04
الباحث في الشأن السياسي نضال السبع لـ "هنا بيروت": الجانب القطري لا يحمل مبادرة حتى هذه اللحظة وهو داعم للمبادرة الفرنسية
2023-08-02
وزارة الخزانة الأميركية: خفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة غير مبرر على الإطلاق
02:01
أنهت حياتها خلال الخدمة العسكرية..ما السبب؟
08:13
احتجاج داخل سجن زحلة للرجال وإضرام النيران داخل الغرف
2023-08-31
بسمة بوسيل تغني "اكدب عليك" لـ وردة الجزائرية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
بالفيديو
بالفيديو
05:04
عبد الرحمن البزري : القطري لم يتواصل معنا حتى الساعة
04:37
عبد الرحمن البزري : يجب أن يكون هناك موقفاً لبنانياً موحداً حيال أزمة النزوح السوري
03:55
تفاصيل جديدة تخص إشكال الدورة ليل أمس
03:26
آخر المستجدات المتعلقة بإشكال الدورة ليل أمس
14:44
القضاء اللبناني ملاحق ... و112 قاضيا أمام التفتيش القضائي بناء لطلب وزير العدل
14:26
ملف النزوح السوري يخرج من الأيادي اللبنانية والمفوضية تعلو على الدولة
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
محليات
15:42
بالفيديو- اشكال بين لبنانيين وسوريين في منطقة الدورة
محليات
15:42
بالفيديو- اشكال بين لبنانيين وسوريين في منطقة الدورة
محليات
16:30
بالفيديو - الجيش يعمل على اخلاء السوريين من معمل الخياطة في منطقة الدورة
محليات
16:30
بالفيديو - الجيش يعمل على اخلاء السوريين من معمل الخياطة في منطقة الدورة
عربي و دولي
13:56
بالفيديو - استهداف مسلحي ادلب رداً على المسيرات التي استهدفت الكلية الحربية في مدينة حمص
عربي و دولي
13:56
بالفيديو - استهداف مسلحي ادلب رداً على المسيرات التي استهدفت الكلية الحربية في مدينة حمص
محليات
16:36
آخر التطورات والمستجدات حول الاشكال الذي وقع بين لبنانيين وسوريين في منطقة الدورة
محليات
16:36
آخر التطورات والمستجدات حول الاشكال الذي وقع بين لبنانيين وسوريين في منطقة الدورة
محليات
03:26
آخر المستجدات المتعلقة بإشكال الدورة ليل أمس
محليات
03:26
آخر المستجدات المتعلقة بإشكال الدورة ليل أمس
محليات
16:03
مراسل "الجديد": الاشكال في منطقة الدورة سببه حادث سير وقع بين سائق دراجة نارية وصاحب معمل خياطة استنجد بعماله السوريين وقد تطور الاشكال ما استدعى تدخل الجيش
محليات
16:03
مراسل "الجديد": الاشكال في منطقة الدورة سببه حادث سير وقع بين سائق دراجة نارية وصاحب معمل خياطة استنجد بعماله السوريين وقد تطور الاشكال ما استدعى تدخل الجيش
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد
اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023