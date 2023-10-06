تفاصيل جديدة تخص إشكال الدورة ليل أمس

مصدر أمني لـ "الجديد": لم يكن في إشكال الدورة أي سلاح حربي لكن مخابرات الجيش أوقفت السوريين المتورطين في الإشكال وعددهم 8 وتبيين أن أوراقهم غير قانونية وسيتم تسليمهم إلى الامن العام